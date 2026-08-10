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Главная Экономика Не спешите платить: какие медицинские услуги предоставляются бесплатно

Не спешите платить: какие медицинские услуги предоставляются бесплатно

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 17:12
Бесплатное лечение для пенсионеров в Украине: какие услуги могут оплачиваться государством
Врач и пациент, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда за консультацию, обследование или другую медицинскую услугу в больнице предлагают заплатить. В то же время часть такой помощи может оказываться бесплатно в рамках Программы медицинских гарантий.

Что стоит проверить, прежде чем доставать кошелек в больнице, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Михаила Вулаха.

Какие медицинские услуги могут быть бесплатными

В рамках Программы медицинских гарантий пациенты могут бесплатно получать медицинскую помощь при условии соблюдения требований соответствующего пакета. В частности, это может касаться:

  • первичной медицинской помощи;
  • консультаций отдельных специалистов;
  • лабораторных исследований;
  • электрокардиограммы;
  • УЗИ, КТ и МРТ по соответствующим показаниям и направлению;
  • стационарного лечения и операций в учреждениях, имеющих соответствующий договор с НСЗУ;
  • экстренной медицинской помощи;
  • отдельных лекарственных средств по программе "Доступные лекарства".

При этом сам факт наличия медицинской услуги в больнице еще не означает, что она автоматически будет бесплатной. Важно, предусмотрена ли она конкретным пакетом ПМГ и выполняет ли медучреждение условия договора с НСЗУ.

Когда за медицинскую услугу могут попросить деньги

Существуют услуги и ситуации, которые не покрываются Программой медицинских гарантий. В таком случае медицинское учреждение может предоставлять их на платной основе. Среди возможных случаев:

Читайте также:
  • услуга не входит ни в один пакет ПМГ;
  • пациент обратился без необходимого направления;
  • больница не имеет договора с НСЗУ на соответствующий вид помощи;
  • речь идет о дополнительных или комфортных услугах;
  • пациент самостоятельно заказывает услугу, которая не предусмотрена программой.

К платным услугам могут относиться, например, отдельные виды стоматологической помощи, эстетические процедуры или услуги, не имеющие медицинских показаний или не входящие в соответствующий пакет.

В то же время отсутствие направления не всегда означает, что за прием нужно платить. Есть исключения, в частности для обращения к врачу первичной медицинской помощи, а также к некоторым специалистам.

Что делать, если требуют оплату

Если в больнице сообщили, что за услугу нужно заплатить, не стоит сразу соглашаться на оплату. Прежде всего можно попросить сотрудника медучреждения объяснить, почему услуга является платной и на основании какого тарифа ее оплачивают.

Также стоит уточнить:

  • входит ли услуга в пакет НСЗУ;
  • имеет ли больница соответствующий договор с НСЗУ;
  • требуется ли электронное направление;
  • включена ли услуга в официальный перечень платных услуг учреждения;
  • какая именно сумма подлежит оплате.

Если медицинское учреждение требует деньги за услугу, которая, по мнению пациента, должна быть бесплатной, целесообразно обратиться к руководителю больницы и попросить предоставить письменное объяснение причин отказа в бесплатном получении помощи.

Почему важно сохранять квитанции

Если за медицинскую услугу все же пришлось заплатить, стоит потребовать официальный платежный документ и сохранить его. Квитанция, чек, договор или другой документ может стать доказательством при последующем обращении к руководству медицинского учреждения или НСЗУ.

Неофициальная передача денег без документального подтверждения значительно затрудняет возможность доказать факт оплаты и обжаловать ситуацию.

Куда обращаться, если бесплатную услугу не предоставляют

Если вопрос не удалось решить непосредственно в больнице, пациент может обратиться в Национальную службу здоровья Украины. Для этого работает контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Ранее НСЗУ также разъясняла, что в случае отказа в бесплатной помощи пациенту следует сначала обратиться к руководителю медучреждения, а если проблема не решена — подать жалобу.

К обращению желательно приложить все имеющиеся доказательства: копии квитанций, письменный отказ, информацию о медицинском учреждении, направление и другие документы.

Можно ли вернуть уже уплаченные деньги

Если пациент уже оплатил медицинскую услугу, а впоследствии выяснилось, что она должна была предоставляться бесплатно в рамках ПМГ, следует не выбрасывать платежные документы и обратиться в медицинское учреждение и НСЗУ. Возможность возврата средств будет зависеть от конкретных обстоятельств, условий соответствующего пакета и того, была ли услуга действительно включена в государственную программу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что перед поездкой в Польшу украинцам стоит внимательно проверить состав своей аптечки. Особые правила действуют в отношении препаратов с кодеином, сильных снотворных, транквилизаторов и опиоидных обезболивающих — для их получения может потребоваться рецепт.

Также Новини.LIVE писали, что утерянное или поврежденное пенсионное удостоверение следует как можно скорее восстановить, ведь без него могут возникнуть проблемы с подтверждением права на отдельные льготы. Сделать это можно бесплатно онлайн через портал или приложение ПФУ либо лично в сервисном центре.

деньги пациент медицина
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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