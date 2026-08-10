Безкоштовне лікування для пенсіонерів в Україні: які послуги можуть покриватися державою

Лікар і пацієнт, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці нерідко стикаються з ситуацією, коли за консультацію, обстеження чи іншу медичну послугу в лікарні пропонують заплатити. Водночас частина такої допомоги може надаватися безоплатно в межах Програми медичних гарантій.

Що варто перевірити перед тим, як діставати гаманець у лікарні, розповідає Новини.LIVE з посиланням на юриста Михайла Вулаха.

Які медичні послуги можуть бути безкоштовними

У межах Програми медичних гарантій пацієнти можуть безоплатно отримувати медичну допомогу за умови дотримання вимог відповідного пакета. Зокрема, це може стосуватися:

первинної медичної допомоги;

консультацій окремих спеціалістів;

лабораторних досліджень;

електрокардіограми;

УЗД, КТ та МРТ за відповідними показаннями та направленням;

стаціонарного лікування та операцій у закладах, які мають відповідний договір із НСЗУ;

екстреної медичної допомоги;

окремих лікарських засобів за програмою "Доступні ліки".

При цьому сам факт наявності медичної послуги у лікарні ще не означає, що вона автоматично буде безкоштовною. Важливо, чи передбачена вона конкретним пакетом ПМГ та чи виконує медзаклад умови договору з НСЗУ.

Коли за медичну послугу можуть попросити гроші

Існують послуги та ситуації, які не покриваються Програмою медичних гарантій. У такому випадку медзаклад може надавати їх на платній основі. Серед можливих випадків:

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послуга не входить до жодного пакета ПМГ;

пацієнт звернувся без необхідного направлення;

лікарня не має договору з НСЗУ на відповідний вид допомоги;

йдеться про додаткові або комфортні послуги;

пацієнт самостійно замовляє послугу, яка не передбачена програмою.

До платних послуг можуть належати, наприклад, окремі види стоматологічної допомоги, естетичні процедури або послуги, що не мають медичних показань чи не входять до відповідного пакета.

Водночас відсутність направлення не завжди означає, що за прийом потрібно платити. Є винятки, зокрема для звернення до лікаря первинної медичної допомоги, а також до деяких спеціалістів.

Що робити, якщо вимагають оплату

Якщо в лікарні повідомили, що за послугу потрібно заплатити, не варто одразу погоджуватися на оплату. Насамперед можна попросити працівника медзакладу пояснити, чому послуга є платною та на підставі якого тарифу її оплачують.

Також варто уточнити:

чи входить послуга до пакета НСЗУ;

чи має лікарня відповідний договір із НСЗУ;

чи потрібне електронне направлення;

чи є послуга в офіційному переліку платних послуг закладу;

яка саме сума підлягає оплаті.

Якщо медзаклад вимагає гроші за послугу, яка, на думку пацієнта, має бути безоплатною, доцільно звернутися до керівника лікарні та попросити надати письмове пояснення причин відмови у безоплатному отриманні допомоги.

Чому важливо зберігати квитанції

Якщо за медичну послугу все ж довелося заплатити, варто вимагати офіційний платіжний документ і зберігати його. Квитанція, чек, договір або інший документ може стати доказом під час подальшого звернення до керівництва медзакладу чи НСЗУ.

Неофіційна передача грошей без документального підтвердження значно ускладнює можливість довести факт оплати та оскаржити ситуацію.

Куди звертатися, якщо безкоштовну послугу не надають

Якщо питання не вдалося вирішити безпосередньо в лікарні, пацієнт може звернутися до Національної служби здоров'я України. Для цього працює контакт-центр НСЗУ за номером 16-77. Раніше НСЗУ також роз'яснювала, що у разі відмови в безоплатній допомозі пацієнту варто спочатку звернутися до керівника медзакладу, а якщо проблему не вирішено — залишити скаргу.

До звернення бажано додати всі наявні докази: копії квитанцій, письмову відмову, інформацію про медзаклад, направлення та інші документи.

Чи можна повернути вже сплачені гроші

Якщо пацієнт уже оплатив медичну послугу, а згодом з'ясувалося, що вона мала надаватися безкоштовно в межах ПМГ, варто не викидати платіжні документи та звернутися до медзакладу і НСЗУ. Можливість повернення коштів залежатиме від конкретних обставин, умов відповідного пакета та того, чи була послуга справді включена до державної програми.

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