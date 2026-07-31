Не каждое завещание является законным: кто может оспорить документ в суде

Статуэтка с весами правосудия, мужчина и женщина за столом. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Завещание — не всегда последнее и непреложное слово. Оказывается, бывают ситуации, когда документ, который должен был определить судьбу имущества, можно признать недействительным — полностью или частично. Поэтому возникает вопрос: когда это возможно и кто имеет право на это повлиять.

Об этом рассказывает LIGA 360, передают Новини.LIVE.

Ничтожное завещание

Недействительные завещания бывают двух видов, и разница между ними принципиальная.

Первый тип — когда завещание недействительно сразу, без какого-либо решения суда, из-за грубых нарушений закона. Его называют ничтожным завещанием. Это происходит, если:

документ составил человек, не имевший на это права;

его оформили с грубым нарушением правил относительно формы или заверения;

завещание не содержит подписи, даты или печати;

заверен лицом, не имеющим соответствующих полномочий, или без обязательных свидетелей.

Это касается и секретных завещаний с нарушениями, документов на имущество, которое уже прописано в другом наследственном договоре, а также завещаний, заверенных на временно оккупированной территории.

Оспариваемое завещание

Второй тип — когда завещание можно оспорить, но только через суд. Это так называемое оспариваемое завещание. Здесь основанием служат доказательства того, что:

наследник в момент составления документа не осознавал своих действий или не мог ими управлять;

действовал под влиянием обмана, угроз или насилия;

находился под давлением тяжелых жизненных обстоятельств и фактически не имел выбора.

В таком случае суд вправе признать завещание недействительным полностью или частично.

Кому принадлежит доля наследства, даже если о ней забыли в завещании

Закон защищает определенные категории людей независимо от того, что написано в завещании. Даже если их там не упомянули, право на наследство все равно будут иметь малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети.

А также нетрудоспособный супруг или супруга завещателя и нетрудоспособные родители. Им гарантирована половина той доли, которую они получили бы, если бы завещания не было вовсе.

Кто может подать иск против завещания

Право оспорить завещание имеют не только прямые наследники. В суд могут обратиться и те, кто должен был бы получить наследство по закону, если бы завещания не существовало.

Однако пока человек, составивший завещание, жив — оспорить документ нельзя. Это становится возможным только после его смерти, а иск подают в суд по месту, где официально открыто наследство.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько времени отводится на оформление наследства. После смерти близкого человека мало кто об этом задумывается. Однако у наследников есть срок в 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

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