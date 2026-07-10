НБУ выпустит в обращение купюры по 2 000 грн уже 4 сентября: что будет изображено

Новый номинал гривны. Фото: РБК-Украина, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Национальный банк Украины введет в обращение новый номинал гривневых купюр. Наши граждане смогут пользоваться наличными по 2 000 грн. На банкнотах будет размещено изображение поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые купюры евро могут стать проблемными. Банкноты номиналом 500 евро давно перестали выпускать. Из-за этого заведения в Европе иногда отказывают клиентам, которые хотят расплатиться крупным номиналом.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие купюры доллара не примет ни один обменный пункт в Украине. Если банкноты имеют признаки сильного износа или повреждения, их можно только сдать на инкассо. То есть отправить в иностранный банк-корреспондент для замены.