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НБУ обновил валютные ограничения — что изменится с 21 декабря

20 декабря 2024 13:45
Елизавета Супивская - редактор
НБУ смягчит валютные ограничения 21 декабря – что изменится для украинцев
Здание Национального банка. Фото: НБУ/Flickr
Елизавета Супивская - редактор

Национальный банк решил смягчить некоторые валютные ограничения с 21 декабря 2024 года, после того как ввел лимиты на карточные переводы. Нововведения коснутся купли-продажи банковских металлов, приобретения валюты и оплаты украинским бизнесом купонов по еврооблигациям. По результатам изменений не предполагается влияния на курсовую динамику.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ на официальном сайте.

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Что изменится для украинцев

Целью нововведений является поддержать работу украинских производителей и улучшить условия ведения бизнес-деятельности. С субботы, 21 декабря, компании и физические лица-предприниматели смогут покупать/продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривны. Соответствующие операции будут производить при таких условиях:

  • потребность объясняется производственной деятельностью юридических лиц (бизнес занимается изготовлением ювелирных украшений);
  • компании занимались такой деятельностью до начала полномасштабной войны и могут подтвердить это документально.

НБУ предполагает, что изменения приведут к уменьшению объема импорта готовых ювелирных изделий и снизят давление на производственные издержки, поскольку бизнес сможет самостоятельно закупать сырье.

Следующее нововведение касается разрешения покупки валюты:

"НБУ предусмотрел возможность покупки валюты оператором ядерных установок без учета остатков денег в иностранной валюте, полученных не позднее 31 октября 2024 года в пределах поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором".

Третье смягчение распространяется на унификацию подходов к оплате купонов по еврооблигациям. Нацбанк актуализировал нормы, позволяющие бизнесу возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за уплаты купонов. Все украинские компании будут иметь одинаковые возможности для возмещения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк поднял учетную ставку до уровня 13,5% годовых. Такое решение будет способствовать устойчивости валютного рынка и поможет сдерживать темпы инфляции. Плюс учетная ставка оказывает влияние на доходность гривневых депозитов.

Также мы писали, что 1 ноября регулятор начал постепенно изымать из обращения банкноты номиналом в 50 и 200 гривен образцов 2003-2007 годов. Их планируют заменить купюрами нового образца (2014-го и последующих лет выпуска), но гражданам не нужно самостоятельно осуществлять обмен налички.

НБУ бизнес изменения валюта валютные ограничения

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