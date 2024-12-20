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НБУ оновив валютні обмеження — що зміниться з 21 грудня

20 грудня 2024 13:45
Єлизавета Супівська - редактор
НБУ пом’якшить валютні обмеження 21 грудня – що зміниться для українців
Будівля Національног банку. Фото: НБУ/Flickr
Єлизавета Супівська - редактор

Національний банк вирішив пом’якшити деякі валютні обмеження з 21 грудня 2024 року, після того як запровадив ліміти на карткові перекази. Нововведення торкнуться купівлі-продажу банківських металів, придбання валюти і сплати українським бізнесом купонів за єврооблігаціями. За результатами змін не передбачають впливу на курсову динаміку.

Про це повідомила прес-служба НБУ на офіційному сайті.

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Що зміниться для українців

Нововведення мають на меті підтримати роботу українських виробників і покращити умови ведення бізнес-діяльності. З суботи, 21 грудня, компанії та фізичні особи-підприємці зможуть купувати/продавати банківські метали без фізичної поставки за безготівкові гривні. Відповідні операції проводитимуть за таких умов:

  • потреба пояснюється виробничою діяльністю юридичних осіб (бізнес займається виготовленням ювелірних прикрас);
  • компанії займалися такою діяльністю до початку повномасштабної війни і можуть підтвердити це документально.

НБУ передбачає, що зміни призведуть до зменшення обсягу імпорту готових ювелірних виробів і знизять тиск на виробничі витрати, оскільки бізнес зможе самостійно закуповувати сировину.

Наступне нововведення стосується дозволу купівлі валюти:

"НБУ передбачив можливість купівлі валюти оператором ядерних установок без урахування залишків коштів в іноземній валюті, отриманих не пізніше 31 жовтня 2024 року в межах надходжень за кредитним договором з нерезидентом-кредитором".

Третє пом’якшення поширюється на уніфікацію підходів до сплати купонів за єврооблігаціями. Нацбанк актуалізував норми, які дозволяють бізнесу відшкодовувати нерезидентам витрати, понесені через сплату купонів. Всі українські компанії матимуть однакові можливості для здійснення відшкодування.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк підняв облікову ставку до рівня 13,5% річних. Таке рішення сприятиме стійкості валютного ринку і допоможе стримувати темпи інфляції. Плюс облікова ставка впливає на дохідність гривневих депозитів.

Також ми писали, що 1 листопада регулятор почав поступово вилучати з обігу банкноти номіналом 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років. Їх планують замінити на купюри нового зразка (2014-го та наступних років випуску), але громадянам не потрібно самостійно здійснювати обмін готівки.

НБУ бізнес зміни валюта валютні обмеження

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