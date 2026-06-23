Наследство в Украине: из-за какой ошибки можно лишиться всего имущества

Сроки оформления наследства в Украине. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Многие украинцы до сих пор убеждены, что во время военного положения сроки оформления наследства автоматически приостанавливаются. Однако это не так. Из-за такого заблуждения люди могут лишиться права на квартиру, дом, земельный участок или другое имущество.

О том, из-за какого "мифа" украинцы могут лишиться права на наследство и как этого избежать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 1270 Гражданского кодекса Украины.

Сколько времени дают украинцам на принятие наследства в 2026 году

По закону наследство открывается после смерти человека по месту его последнего проживания. Если определить его невозможно, учитывается местонахождение имущества или его основной части.

Из-за войны государство упростило некоторые процедуры для наследников. Например, если наследственное дело возникло на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий, подать заявление можно любому нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Впрочем, главное правило осталось неизменным: у наследника есть всего шесть месяцев со дня смерти родственника, чтобы заявить о своих правах на наследство.

При этом распространенное мнение об автоматической приостановке этого срока во время военного положения не соответствует действующим нормам законодательства. Еще в 2023 году Верховный Суд указал, что нормы правительственного постановления о приостановлении сроков не могут применяться, поскольку противоречат Гражданскому кодексу Украины.

Что делать украинцам, пропустившим сроки принятия наследства

Если шестимесячный срок пропущен, это не означает автоматическую утрату наследства. Однако восстанавливать свои права придется через суд. Он может предоставить дополнительное время для принятия наследства только при наличии уважительных причин. Среди них:

тяжелая болезнь;

длительное лечение;

отсутствие информации о завещании;

проблемы с документами из-за войны;

тяжелое психологическое состояние после потери близкого человека.

Украинцы, находящиеся за рубежом, также должны соблюдать установленные сроки. Подать заявление можно через украинское консульство или иностранного нотариуса с последующим оформлением необходимых документов.

Кто не может лишиться наследства из-за пропущенных сроков

Согласно статье 1268 Гражданского кодекса Украины, если наследник на момент смерти наследодателя проживал вместе с ним постоянно, то он автоматически считается принявшим наследство. Исключение — когда в течение срока, установленного законом, он официально подал заявление об отказе от наследства.

Также наследство считается принятым малолетними, несовершеннолетними, недееспособными лицами и лицами с ограниченной гражданской дееспособностью. Однако закон предусматривает отдельные случаи, когда они могут отказаться от наследства:

Лицо с ограниченной гражданской дееспособностью имеет право отказаться от наследства только при наличии согласия своего опекуна и органа опеки и попечительства. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет может отказаться от наследства только с согласия родителей или усыновителей, опекуна и органа опеки и попечительства.

Если же наследство принадлежит малолетнему или недееспособному лицу, то его родители, усыновители или опекун могут отказаться от него исключительно после получения разрешения от органа опеки и попечительства.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что многие украинцы считают, что получить наследство от родственников можно без каких-либо затрат. Но это не всегда так. Все зависит от степени родства с наследодателем.

Также Новини.LIVE сообщали, что после смерти родственника часто возникает вопрос о распределении имущества. Например, кто-то хочет оставить себе только автомобиль, а остальное передать другому наследнику. Закон не позволяет принимать наследство по частям, но способ разобраться в такой ситуации все же есть.