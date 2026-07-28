Налог на недвижимость в Украине: что будет за неуплату денег в 2026 году

Окно квартиры и деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы должны ежегодно уплачивать налог на недвижимость, если владеют соответствующими объектами. Некоторые граждане ошибочно полагают, что можно игнорировать это законодательное требование без каких-либо рисков. Однако существует высокая вероятность столкнуться с штрафными санкциями и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 124 Налогового кодекса.

Что грозит за неуплату налога на недвижимость

Размер финансовой санкции зависит от продолжительности задержки. Если человек не уплатит налог на недвижимость в течение 30 календарных дней, штраф составит 5% от суммы задолженности. В случае задержки более 30 календарных дней размер штрафа увеличится до 10%.

"Если зачисление средств с электронного счета на оплату согласованной суммы денежного обязательства осуществляется на следующий операционный день, штрафы не применяются", — говорится в НКУ.

Наказание за умышленное уклонение от уплаты налога на недвижимость существенно отличается. Если человек сознательно не выполнил финансовое обязательство, то санкция составит 25% от суммы задолженности.

За аналогичное действие, повлекшее просрочку более чем на 90 календарных дней, или в случае повторного привлечения к ответственности в течение трех лет придется заплатить штраф в размере 50%.

Кроме того, стоит упомянуть о потенциальном риске для физических лиц-предпринимателей, работающих на едином налоге. По словам юриста Богдана Янкива, задолженность может стать основанием для отмены упрощенной системы.

Сколько есть времени на уплату налога

Контролирующий орган направляет налоговые уведомления-решения до 1 июля отчетного года. С момента вручения письма у плательщиков есть 60 календарных дней на выполнение финансового обязательства. Со следующего дня после истечения этого срока начнет начисляться штраф, а впоследствии и пеня.

Согласно НКУ, налоговое уведомление-решение считается врученным, даже если плательщик не увидел его в Электронном кабинете. То есть сам факт отправки налогового уведомления-решения является основанием считать, что владелец объектов недвижимости ознакомился с ним и знает о необходимости уплаты налога.

Ранее Новини.LIVE писали, кому придется заплатить 25 000 грн за свое жилье. Так называемый налог на роскошь применяется к владельцам квартир и домов площадью более 300 и 500 м² соответственно. Сумму необходимо уплатить дополнительно к налогу на недвижимость, а не вместо него.

Также Новини.LIVE рассказывали, какая сумма налога на недвижимость в 2026 году. Максимальный показатель не может превышать 1,5% за квадратный метр. В этом году сумма находится на уровне 120 грн, поскольку минимальная зарплата в 2025 году составляла 8 000 грн.