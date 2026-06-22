Налог на недвижимость: кто платит и как определяется сумма в 2026 году

Налог на недвижимость в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В 2026 году многие украинцы уже начали получать уведомления от налоговой службы об уплате налога на недвижимость за 2025 год. Однако платить его должны не все владельцы жилья. Этот налог касается только тех, у кого площадь квартиры или дома превышает установленные государством нормы.

О том, кому нужно уплатить налог на недвижимость, как определяется размер платежа в 2026 году и что будет, если пропустить установленные сроки, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области.

Кому необходимо уплатить налог на недвижимость в 2026 году

Налог начисляется только на квадратные метры, превышающие установленный лимит. Необлагаемая площадь составляет:

для квартир — до 60 кв. м;

для частных домов — до 120 кв. м.

Если человек владеет и квартирой, и домом, то льготный лимит составляет 180 кв. м общей площади. При расчете учитывается вся площадь жилья. Если она не превышает установленные пределы, платить ничего не нужно.

Как определяется сумма налога в 2026 году

Размер ставки утверждают местные органы власти. При этом закон устанавливает ограничение: ставка не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты, действовавшей на 1 января предыдущего года.

В 2026 году максимальный налог составляет 120 гривен за каждый "лишний" квадратный метр. Точная сумма зависит от решения местного самоуправления, ведь оно может установить более низкую ставку.

Размер налога на недвижимость в 2026 году. Фото: Скриншот/ДПС

Например, если площадь квартиры составляет 80 кв. м, налогообложению подлежат только 20 кв. м сверх нормы. При максимальной ставке придется уплатить 2 400 грн. Если площадь квартиры составляет 100 кв. м, налог будет начислен на 40 кв. м, а сумма составит 4 800 грн.

Когда необходимо произвести оплату

Налоговая служба должна направить уведомление до 1 июля 2026 года. После его получения у владельца жилья есть 60 дней, чтобы уплатить налог.

Если человек заметил неточности в расчетах, он может обратиться в налоговую службу для уточнения данных о площади жилья или праве на льготы.

Дополнительный налог на крупную недвижимость

Для владельцев очень просторного жилья предусмотрен отдельный фиксированный платеж — 25 тысяч гривен в год. Согласно статье 266.7.1 Налогового кодекса Украины, его уплачивают владельцы квартир площадью свыше 300 кв. м и домов площадью свыше 500 кв. м.

В то же время отдельные объекты недвижимости освобождаются от налогообложения. Это жилье, расположенное на временно оккупированных территориях, в районах активных боевых действий, а также дома и квартиры, которые были повреждены или разрушены, до тех пор, пока их не восстановят.

Какова ответственность за несвоевременную уплату налога на недвижимость

Если налог не уплатить вовремя, придется дополнительно заплатить штраф. При просрочке не более 30 дней штраф составляет 5% от суммы задолженности. Если же задержка превышает месяц, размер штрафа увеличивается до 10%.

Отдельно предусмотрено наказание за умышленное уклонение от уплаты. Если будет доказано, что собственник знал о своей обязанности, но сознательно ее проигнорировал, штраф составит уже 25% от суммы задолженности.

Помимо штрафов, существует еще и пеня. Она начинает начисляться автоматически по истечении 90 дней с крайнего срока уплаты налога.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине все владельцы земельных участков должны уплачивать соответствующий налог. Однако для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы, позволяющие не платить этот сбор. Но если не подать заявление на получение льготы, налоговая служба автоматически начислит налог на землю.

Также Новини.LIVE сообщали, что предпринимателям, работающим в качестве ФЛП, в июне следует особенно внимательно следить за налоговыми сроками. Несвоевременная подача отчетов или задержка с уплатой сборов могут привести к штрафам.