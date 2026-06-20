Наличные на границе: какую сумму нужно предъявить для въезда в Украину

Пересечение украинской границы. Фото: ГНСУ/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинцы привыкли, что для въезда в ЕС необходимо накопить достаточно денег. Однако от иностранцев тоже требует подтверждения платежеспособности на границе. Не мешает узнать, какой минимальный объем финансов должны иметь граждане других стран для успешного прохождения контроля в пункте пропуска.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на закон "О пограничном контроле".

Минимальная сумма наличных для въезда в Украину

Согласно статье 9 закона, пограничники должны тщательно проверять иностранцев и лиц без гражданства. Кроме документов и подтверждения цели пребывания могут потребовать предъявления наличных. Минимальная сумма утвержденна постановлением Кабинета Министров от 4 декабря 2013 г. № 884.

"Иностранцы и лица без гражданства для въезда в Украину должны иметь средства в 20-кратном размере прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц, установленный в Украине на день их въезда", — говорится в документе.

По состоянию на 2026 год прожиточный минимум находится на уровне 3 328 грн. Если иностранец запланировал пребывание сроком в один месяц, минимальный объем наличности должен быть равен 66 560 грн.

Для расчета лимита на конкретное количество дней необходимо использовать такую формулу: месячную сумму разделить на 30 и умножить на количество дней запланированного пребывания, увеличенное на пять.

Сколько денег нужно для въезда в ЕС

Многие страны Европейского Союза требуют от путешественников подтверждения платежеспособности. Следовательно, необходимо заранее подготовиться к возможным проверкам на границе. В частности в Польше стоит накопить 300 злотых для поездки до четырех дней или 75 злотых на день.

Лимиты наличных для пересечения границы ЕС в 2026 году. Фото: Новини.LIVE

Чтобы пересечь границу Словакии, придется собрать минимум 56 евро на сутки, Румынии — 50 евро, Венгрии — около 3 евро. Также следует помнить, что средства на банковских счетах не включаются в установленный лимит: нужно взять в дорогу бумажные купюры или заказать выписку о балансе на карте.

Ранее Новини.LIVE писали, что не все украинцы смогут оформить карту CUKR в Польше. Для выдачи документа необходимо выполнить четыре обязательных условия. Плюс продление легального проживания не светит украинцам, предоставившим неполные данные в реестр PESEL UKR или не уплатившим административный сбор.

Также Новини.LIVE рассказывали, запрещают ли выезд за границу украинцам с долгами. Наличие неоплаченного кредита не считается основанием установления ограничений. Однако соответствующее судебное решение или открытое исполнительное производство — это причина для запрета.