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Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят

6 декабря 2024 11:15
Елизавета Супивская - редактор
Самые дорогие квартиры Киева – сколько стоят и что в них особенного
Гостиная в пентхаусе. Фото: ЖК Signature
Елизавета Супивская - редактор

Столица Украины предлагает жилье на разный вкус и кошелек. Первичный рынок насыщен выгодными предложениями, хотя также хватает квартир, которые стоят заоблачно. Подобная элитная недвижимость не предназначена для рядовых граждан, ведь вряд ли у людей найдется более 100 млн гривен на жилье.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как выглядят и сколько стоят самые дорогие квартиры в новостройках Киева.

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В жилом комплексе на Кловском спуске продают трехэтажный пентхаус общей площадью 500 кв.м. Рядом размещается эксклюзивная инфраструктура: Мариинский парк и Мариинский дворец, здание Верховной Рады, правительственный квартал. А внутренняя обстановка жилья сможет удовлетворить любые потребности.

"Первый этаж отведен под гостевой уровень со столовой зоной и библиотекой. Второй — под частные апартаменты с мастер-спальней и детской. На третьем уровне разместились зоны рабочего пространства и релакса: кабинет, домашний кинотеатр, спортзал, массажная и игровая комнаты, гостевая спальня", — коворится в описании объявления на OLX.

Стоимость такого пентхауса составляет 4 млн долларов, то есть более 165 млн гривен.

  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 1
    Пентхаус в Киеве за 165 млн гривен. Фото: скриншот
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 2
    Пентхаус в Киеве за 165 млн гривен. Фото: скриншот
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 3
    Пентхаус в Киеве за 165 млн гривен. Фото: скриншот
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 4
    Пентхаус в Киеве за 165 млн гривен. Фото: скриншот
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 5
    Пентхаус в Киеве за 165 млн гривен. Фото: скриншот
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Пентхаус в ЖК Signature

По площади чуть меньше предыдущего варианта — 450 кв.м (5 комнат). Жилой комплекс Signature обеспечивает жителей максимальным уровнем комфорта: есть консьерж, валет-паркинг, обслуживание апартаментов, СПА, детские зоны и многое другое. Элитная недвижимость оборудована системой "Умный дом", теплым полом, раздельным климат-контролем.

Стоимость пентхауса — 3,6 млн долларов, то есть почти 150 млн гривен.

  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 6
    Пентхаус в Киеве за 150 млн гривен. Фото: ЖК Signature
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 7
    Пентхаус в Киеве за 150 млн гривен. Фото: ЖК Signature
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 8
    Пентхаус в Киеве за 150 млн гривен. Фото: ЖК Signature
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Резиденция в Diamond Hill

Жилой комплекс находится в Печерском районе Киева по адресу ул. Ивана Мазепы, 11Б. Может похвастаться мраморной отделкой фасада и холла, ландшафтным дизайном придомовой территории, собственной инфраструктурой, фитнес-центром, бассейном, СПА и т.д.

Резиденция на 309 квадратов располагается на 6 этаже, ремонт выполнен дизайнерским бюро, соединившим современный стиль и вечную классику. Есть два уровня скрытого освещения, пол из камня, нарисованные по заказу картины, кухня-студия с камином, 2 спальни с санузлом и гардеробом, рабочий кабинет. Из панорамных окон можно увидеть роскошный вид на Киево-Печерскую Лавру.

Стоимость помещения — 2,9 млн долларов, то есть 120 млн гривен.

  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 9
    Пентхаус в Киеве за 120 млн гривен. Фото: скриншот
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 10
    Пентхаус в Киеве за 120 млн гривен. Фото: скриншот
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 11
    Пентхаус в Киеве за 120 млн гривен. Фото: скриншот
  • Самые дорогие квартиры Киева — как выглядят и сколько стоят - фото 12
    Пентхаус в Киеве за 120 млн гривен. Фото: скриншот
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Напомним, в Харькове продавали квартиру с роскошным ремонтом и бронзовым убранством общей площадью 112 кв.м. Купить невероятное жилье можно было за 135 000 долларов.

Также мы писали, что вскоре Украина планирует осуществить реформу управления многоквартирными домами. В ближайшие несколько лет хотят ввести экспериментальный проект, направленный на уменьшение коррупции в этой сфере.

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12:11 "Раскрытие банковской тайны" — в Ощадбанке сделали заявление

12:03 Отсрочка от призыва — когда истекает срок

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

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