Найдорожчі квартири Києва – скільки коштують і що в них особливого

Вітальня в пентхаусі. Фото: ЖК Signature

Столиця України пропонує житло на різний смак і гаманець. Первинний ринок насичений вигідними пропозиціями, хоча також вистачає квартир, які коштують захмарно. Подібна елітна нерухомість не призначена для пересічних громадян, бо навряд чи в людей знайдеться понад 100 млн гривень на житло.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мають вигляд і скільки коштують найдорожчі квартири в новобудовах Києва.

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Пентхаус у центрі столиці

У житловому комплексі на Кловському узвозі продають триповерховий пентхаус загальною площею 500 кв.м. Поруч розташовується ексклюзивна інфраструктура: Маріїнський парк і Маріїнський палац, будівля Верховної Ради, урядовий квартал. А внутрішня обстановка житла зможе задовольнити будь-які потреби мешканців.

"Перший поверх відведений під гостьовий рівень зі столовою зоною та бібліотекою. Другий — під приватні апартаменти з майстер-спальнею та дитячою. На третьому рівні розмістилися зони робочого простору та релаксу: кабінет, домашній кінотеатр спортзал, масажна та ігрова кімнати, гостьова спальня", — йдеться в описі оголошення на OLX.

Вартість такого пентхаусу становить 4 млн доларів, тобто понад 165 млн гривень.

Пентхаус у Києві за 165 млн гривень. Фото: скриншот

Пентхаус у Києві за 165 млн гривень. Фото: скриншот

Пентхаус у Києві за 165 млн гривень. Фото: скриншот

Пентхаус у Києві за 165 млн гривень. Фото: скриншот

Пентхаус у Києві за 165 млн гривень. Фото: скриншот 1 / 5

Пентхаус в ЖК Signature

За площею трохи менший від попереднього варіанту — 450 кв.м (5 кімнат). Житловий комплекс Signature забезпечує мешканців максимальним рівнем комфорту: є консьєрж, валет-паркінг, обслуговування апартаментів, СПА, дитячі зони та багато іншого. Елітна нерухомість обладнана системою "Розумний будинок", теплою підлогою, роздільним клімат-контролем.

Вартість пентхаусу — 3,6 млн доларів, тобто майже 150 млн гривень.

Пентхаус у Києві за 150 млн гривень. Фото: ЖК Signature

Пентхаус у Києві за 150 млн гривень. Фото: ЖК Signature

Пентхаус у Києві за 150 млн гривень. Фото: ЖК Signature 1 / 3

Резиденція в Diamond Hill

Житловий комплекс розташовується в Печерському районі Києва за адресою вул. Івана Мазепи, 11Б. Може похвалитися мармуровим оздобленням фасаду та холу, ландшафтним дизайном прибудинкової території, власною інфраструктурою, фітнес-центром, басейном, СПА тощо.

Резиденція на 309 квадратів розташовується на 6 поверсі, ремонт виконаний дизайнерським бюро, який поєднав сучасний стиль і вічну класику. Є два рівні прихованого освітлення, підлога з каменю, намальовані на замовлення картини, кухня-студія з каміном, 2 спальні з санвузлом і гардеробом, робочий кабінет. З панорамних вікон можна споглядати розкішний краєвид на Києво-Печерську Лавру.

Вартість приміщення — 2,9 млн доларів, тобто 120 млн гривень.

Пентхаус у Києві за 120 млн гривень. Фото: скриншот

Пентхаус у Києві за 120 млн гривень. Фото: скриншот

Пентхаус у Києві за 120 млн гривень. Фото: скриншот

Пентхаус у Києві за 120 млн гривень. Фото: скриншот 1 / 4

Нагадаємо, у Харкові продавали квартиру з розкішним ремонтом і бронзовим оздобленням загальною площею 112 кв.м. Купити неймовірне житло можна було за 135 000 доларів.

Також ми писали, що невдовзі Україна планує здійснити реформу управління багатоквартирними будинками. В найближчі кілька років хочуть запровадили експериментальний проєкт, який має на меті зменшити корупцію в цій сфері.