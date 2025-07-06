Самые странные деньги мира — существование каких купюр и монет не укладывается в голове

Банкноты разных номиналов. Фото: Pexels

Украинцы привыкли пользоваться обычными купюрами гривны, доллара и евро. Однако когда-то существовала валюта, которая в 2025 году способна вызвать удивление. Чего только стоит банкнота номиналом 0 рупий в Индии.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие самые странные деньги когда-либо выпускали.

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Монета со святой водой

В 2007 году на территории островного государства Палау (расположено в западной части Каролинских островов) выпустили серебряные монеты номиналом 1 доллар с изображением Девы Марии. Особенностью денег стал запаянный в металл миниатюрный флакон со святой водой. Жидкость взяли из чудотворного Лурдского источника во Франции.

Монетный двор Палау неоднократно чеканил деньги с использованием нестандартных материалов. Например, однажды появились монеты с вкраплениями перламутра и впаянными частицами метеоритов.

Монеты со святой водой. Фото: скриншот

Банкнота нулевого номинала

В Индии напечатали тираж купюр номиналом 0 (ноль) рупий. Необычные купюры появились в 2010 году и стали символом борьбы с коррупцией. Ими нельзя рассчитаться за покупки в магазине, но дать взятку — запросто. Граждан призвали расплачиваться такими банкнотами с чиновниками, полицейскими и другими служащими, которые требовали незаконное денежное вознаграждение. Как результат — уровень коррупции в Индии действительно снизился.

Купюра номиналом 0 рупий. Фото: скриншот

Результаты гиперинфляции

Когда цены стремительно растут, а денежная единица страны обесценивается, наступает гиперинфляция. Тогда деньгами выгоднее разжигать печь, чем рассчитываться в магазине. Центральный банк вынужден печатать купюры огромных номиналов, дабы люди могли использовать их по назначению. Таких примеров в мировой истории немало:

монетный двор Зимбабве выпустил банкноты номиналом 1 квадриллион зимбабвийских долларов (15 нулей после единицы) в 2009 году;

незадолго до распада Югославии в обращении находились купюры в 100 квинтиллионов динар (20 нулей после единицы);

в 1945-1946 годах на территории Венгрии печатали самую большую денежную единицу — 1 секстильон, что соответствовало 1 миллиарду триллионов пенге (21 ноль после единицы);

в США выпускали банкноты номиналом 100 000 долларов.

Даже в Украине печатали купюры большого номинала. После распада Советского Союза наше государство столкнулось с инфляцией, поэтому в обращении находилась наличность стоимостью 1 млн купоно-карбованцев.

Купюра номиналом 100 000 долларов. Фото: скриншот

Купюра номиналом 500 квинтиллионов динар. Фото: скриншот

Купюра номиналом 100 триллионов зимбабвийских долларов. Фото: скриншот

Купюра номиналом 1 миллиард триллионов пенге. Фото: скриншот

Купюра номиналом 1 млн купоно-карбованцев. Фото: скриншот 1 / 5









Что еще нужно знать украинцам

Напомним, за более чем 20 лет существования купюры евро почти не менялись. Вторая серия банкнот, самая новая по состоянию на 2025 год, получила улучшенные элементы защиты, однако дизайн не претерпел обновления. ЕЦБ планирует пересмотреть дизайн купюр до 2029 года.

Также мы писали, что украинцы неоднократно покупали фальшивые доллары на черном рынке. Определить ненастоящие деньги можно по внешним признакам, например, по цвету и качеству печати, элементам защиты, текстуре бумаги и т.д.