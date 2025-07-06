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Головна Економіка Найдивніші гроші світу — які купюри і монети неабияк вражають

Найдивніші гроші світу — які купюри і монети неабияк вражають

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 15:10
Найдивніші гроші світу — існування яких купюр і монет не вкладається в голові
Банкноти різних номіналів. Фото: Pexels

Українці звикли користуватися звичайними купюрами гривні, долара та євро. Проте колись існувала валюта, яка у 2025 році здатна викликати здивування. Чого лише вартує банкнота номіналом 0 рупій в Індії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які найдивніші гроші коли-небудь випускали.

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Монета зі святою водою

У 2007 році на території острівної держави Палау (розташована в західній частині Каролінських островів) випустили срібні монети номіналом 1 долар із зображенням Діви Марії. Особливістю грошей став запаяний у метал мініатюрний флакон зі святою водою. Рідину взяли з чудотворного Лурдського джерела у Франції.

Монетний двір Палау неодноразово карбував гроші з використанням нестандартних матеріалів. Наприклад, одного разу з’явилися монети з вкрапленнями перламутру та впаяними частинками метеоритів.

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Монети зі святою водою. Фото: скриншот

Банкнота нульового номіналу

В Індії надрукували тираж купюр номіналом 0 (нуль) рупій. Незвичні купюри з’явилися у 2010 році та стали символом боротьби з корупцією. Ними не можна розрахуватися за покупки в магазині, але дати хабаря — запросто. Громадян закликали розплачуватися такими банкнотами з чиновниками, поліцейськими та іншими службовцями, які вимагали незаконну грошову винагороду. Як результат — рівень корупції в Індії дійсно знизився.

Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 2
Купюра номіналом 0 рупій. Фото: скриншот

Результати гіперінфляції

Коли ціни стрімко зростають, а грошова одиниця країни знецінюється, настає гіперінфляція. Тоді грошима вигідніше розпалювати піч, аніж розраховуватися в магазині. Центральний банк вимушений друкувати купюри величезних номіналів, аби люди могли використовувати їх за призначенням. Таких прикладів у світовій історії чимало:

  • монетний двір Зімбабве випустив банкноти номіналом 1 квадрильйон зімбабвійських доларів (15 нулів після одиниці) у 2009 році;
  • незадовго до розпаду Югославії в обігу перебували купюри в 100 квінтильйонів динар (20 нулів після одиниці);
  • в 1945-1946 роках на території Угорщини друкували найбільшу грошову одиницю — 1 секстильйон, що відповідало 1 мільярду трильйонів пенге (21 нуль після одиниці);
  • у США випускали банкноти номіналом 100 000 доларів.

Навіть в Україні друкували купюри великого номіналу. Після розпаду Радянського Союзу наша держава стикнулася з інфляцією, тому в обігу перебувала готівка вартістю 1 млн купоно-карбованців.

  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 3
    Купюра номіналом 100 000 доларів. Фото: скриншот
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 4
    Купюра номіналом 500 квінтильйонів динар. Фото: скриншот
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 5
    Купюра номіналом 100 трильйонів зімбабвійських доларів. Фото: скриншот
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 6
    Купюра номіналом 1 мільярд трильйонів пенге. Фото: скриншот
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 7
    Купюра номіналом 1 млн купоно-карбованців. Фото: скриншот
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  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 3
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 4
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 5
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 6
  • Купюра в мільйон доларів - які найдивніші гроші друкували - фото 7

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, за понад 20 років існування купюри євро майже не змінювалися. Друга серія банкнот, найновіша станом на 2025 рік, отримала покращені елементи захисту, проте дизайн не зазнав оновлення. ЄЦБ планує переглянути дизайн купюр до 2029 року.

Також ми писали, що українці неодноразово купували фальшиві долари на чорному ринку. Визначити несправжні гроші можна за зовнішніми ознаками, наприклад, за кольором і якістю друку, елементами захисту, текстурою паперу тощо.

гроші монети валюта фінанси банкнота
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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