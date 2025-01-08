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На что потратить тысячу Зеленского в январе — доступные варианты

8 января 2025 10:14
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Тысяча Зеленского — как и на что можно потратить выплату в 2025 году (перечень товаров)
Человек держит 1000 гривен. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Украинцы до сих пор имеют возможность оформить заявку на "тысячу Зеленского" в рамках "Зимней еПоддержки". Это позволяет гражданам, которые находятся на территории Украины, получить финансовую помощь от государства. Однако потратить эти деньги можно только на определенные группы товаров и услуг.

О том, как получить деньги от государства и на что их можно потратить, отмечается на портале "Дія".

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Кто может получить "тысячу Зеленского"

Помощь недоступна для лиц, которые сейчас находятся за пределами Украины. Для получения выплаты необходимо:

  • установить приложение "Дія";
  • оформить карточку "Национального кэшбэка".

Без выполнения этих условий средства начислены не будут. Украинцы без РНОКПП по религиозным убеждениям, люди в возрасте от 65 лет, а также законные опекуны несовершеннолетних могут обратиться за выплатой непосредственно к банкам-партнерам программы.

На что можно потратить средства в 2025 году

Деньги доступны для использования до 31 декабря 2025 года и могут быть потрачены на:

  • образование;
  • транспорт;
  • покупку книг;
  • благотворительность;
  • поддержку ВСУ;
  • приобретение лекарств;
  • медицинские услуги;
  • мобильная связь;
  • оплату коммунальных услуг.

Однако снять наличные с карты "Национальный кэшбэк" или перевести 1 000 гривен невозможно.

Как получить выплату через Укрпочту

Для отдельных категорий граждан доступна возможность получения денег через Укрпочту. Списки таких получателей формируются Министерством социальной политики Украины, и подача заявлений или дополнительных документов не требуется. К этой категории относятся:

  • украинцы с инвалидностью с детства I и II групп;
  • лица в возрасте 60+, которые получают пенсию через Укрпочту;
  • люди с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсию или социальную помощь;
  • граждане, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
  • лица, которые получают пенсии или соцвыплаты через Укрпочту на территориях активных боевых действий.

Працівники Укрпочты сообщают о начислении 1 000 гривен во время плановой выплаты пенсий или социальной помощи.

Ранее мы писали, что с 1 декабря в Украине введена новая программа государственной поддержки на зимний сезон, которая предусматривает выплату 1 000 гривен каждому гражданину. Однако некоторые столкнулись с проблемой: после подачи заявки средства так и не поступили на счет.

Также мы рассказывали, что украинцы имеют возможность подать заявку на получение 1 000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка" до 28 февраля 2025 года. В то же время использовать эти средства необходимо до 31 декабря.

выплаты єПідтримка деньги помощь тысяча Зеленского

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