Тысяча Зеленского — как и на что можно потратить выплату в 2025 году (перечень товаров)

На что потратить тысячу Зеленского в январе — доступные варианты
Украинцы до сих пор имеют возможность оформить заявку на "тысячу Зеленского" в рамках "Зимней еПоддержки". Это позволяет гражданам, которые находятся на территории Украины, получить финансовую помощь от государства. Однако потратить эти деньги можно только на определенные группы товаров и услуг.
О том, как получить деньги от государства и на что их можно потратить, отмечается на портале "Дія".
Кто может получить "тысячу Зеленского"
Помощь недоступна для лиц, которые сейчас находятся за пределами Украины. Для получения выплаты необходимо:
- установить приложение "Дія";
- оформить карточку "Национального кэшбэка".
Без выполнения этих условий средства начислены не будут. Украинцы без РНОКПП по религиозным убеждениям, люди в возрасте от 65 лет, а также законные опекуны несовершеннолетних могут обратиться за выплатой непосредственно к банкам-партнерам программы.
На что можно потратить средства в 2025 году
Деньги доступны для использования до 31 декабря 2025 года и могут быть потрачены на:
- образование;
- транспорт;
- покупку книг;
- благотворительность;
- поддержку ВСУ;
- приобретение лекарств;
- медицинские услуги;
- мобильная связь;
- оплату коммунальных услуг.
Однако снять наличные с карты "Национальный кэшбэк" или перевести 1 000 гривен невозможно.
Как получить выплату через Укрпочту
Для отдельных категорий граждан доступна возможность получения денег через Укрпочту. Списки таких получателей формируются Министерством социальной политики Украины, и подача заявлений или дополнительных документов не требуется. К этой категории относятся:
- украинцы с инвалидностью с детства I и II групп;
- лица в возрасте 60+, которые получают пенсию через Укрпочту;
- люди с инвалидностью I и II групп, которые получают пенсию или социальную помощь;
- граждане, которые получают надбавку на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А;
- лица, которые получают пенсии или соцвыплаты через Укрпочту на территориях активных боевых действий.
Працівники Укрпочты сообщают о начислении 1 000 гривен во время плановой выплаты пенсий или социальной помощи.
Ранее мы писали, что с 1 декабря в Украине введена новая программа государственной поддержки на зимний сезон, которая предусматривает выплату 1 000 гривен каждому гражданину. Однако некоторые столкнулись с проблемой: после подачи заявки средства так и не поступили на счет.
Также мы рассказывали, что украинцы имеют возможность подать заявку на получение 1 000 грн в рамках программы "Зимова єПідтримка" до 28 февраля 2025 года. В то же время использовать эти средства необходимо до 31 декабря.
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