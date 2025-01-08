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На що витратити тисячу Зеленського в січні — доступні варіанти

8 січня 2025 10:14
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Тисяча Зеленського — як і на що можна витратити виплату у 2025 році (перелік товарів)
Людина тримає 1000 гривень. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Українці досі мають можливість оформити заявку на "тисячу Зеленського" у межах "Зимової єПідтримки". Це дозволяє громадянам, які перебувають на території України, отримати фінансову допомогу від держави. Однак витратити ці гроші можна лише на визначені групи товарів та послуг.

Про те, як отримати гроші від держави та на що їх можна витратити, зазначається на порталі "Дія".

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Хто може отримати "тисячу Зеленського"

Допомога недоступна для осіб, які наразі перебувають за межами України. Для отримання виплати необхідно:

  • встановити застосунок "Дія";
  • оформити картку "Національного кешбеку".

Без виконання цих умов кошти нараховані не будуть. Українці без РНОКПП через релігійні переконання, люди віком від 65 років, а також законні опікуни неповнолітніх можуть звернутися за виплатою безпосередньо до банків-партнерів програми.

На що можна витратити кошти у 2025 році

Гроші доступні для використання до 31 грудня 2025 року та можуть бути витрачені на:

  • освіту;
  • транспорт;
  • купівлю книг;
  • благодійність;
  • підтримку ЗСУ;
  • придбання ліків;
  • медичні послуги;
  • мобільний зв’язок;
  • оплату комунальних послуг.

Однак зняти готівку з картки "Національний кешбек" або перевести 1 000 гривень у готівку неможливо.

Як отримати виплату через Укрпошту

Для окремих категорій громадян доступна можливість отримання грошей через Укрпошту. Списки таких отримувачів формуються Міністерством соціальної політики України, і подача заяв або додаткових документів не потрібна. До цієї категорії належать:

  • українці з інвалідністю з дитинства I та II груп;
  • особи віком 60+, які отримують пенсію через Укрпошту;
  • люди з інвалідністю I та II груп, які отримують пенсію або соціальну допомогу;
  • громадяни, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;
  • особи, які отримують пенсії чи соцвиплати через Укрпошту на територіях активних бойових дій.

Працівники Укрпошти повідомляють про нарахування 1 000 гривень під час планової виплати пенсій чи соціальної допомоги.

Раніше ми писали, що з 1 грудня в Україні запроваджено нову програму державної підтримки на зимовий сезон, яка передбачає виплату 1 000 гривень кожному громадянину. Проте дехто зіткнувся з проблемою: після подання заявки кошти так і не надійшли на рахунок.

Також ми розповідали, що українці мають можливість подати заявку на отримання 1 000 грн у рамках програми "Зимова єПідтримка" до 28 лютого 2025 року. Водночас використати ці кошти необхідно до 31 грудня.

виплати єПідтримка гроші допомога тисяча Зеленського

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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