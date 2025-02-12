Сколько надо минимально зарабатывать, чтобы жить в Польше – основные расходы

Кошелек с деньгами. Фото: Pexels

Польша предоставила приют многим украинцам, которые бежали от полномасштабной войны. Кто-то переехал в соседнюю страну в поисках лучших условий, работы или для открытия бизнеса. Возникает вопрос, какой финансовый минимум нужно иметь в Польше для проживания, учитывая удорожание товаров и услуг, аренды жилья и тому подобное.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить в Польше.

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Расходы на жилье в Польше

Цены на аренду отличаются в зависимости от расположения квартиры и населенного пункта. Понятно, что в крупных городах, в частности Варшаве или Кракове, проживание обойдется дороже. Однокомнатное жилье в столице Польши можно арендовать за 3 000-4 000 злотых в центре и 2 000 злотых — на окраинах.

Согласно данным специализированных порталов аренды недвижимости, средние месячные расходы на квартиры до 40 кв.м в крупнейших городах Польши составляют:

Варшава — 3 100 злотых;

Гданьск — 2 700 злотых;

Краков — 2 600 злотых;

Вроцлав — 2 450 злотых;

Щецин — 2 200 злотых;

Люблин — 2 200 злотых;

Познань — 2 000 злотых;

Катовице — 1 900 злотых;

Лодзь — 1 700 злотых.

Стоимость аренды жилья в Польше. Фото: скриншот

Стоимость аренды жилья в Польше. Фото: скриншот

Стоимость аренды жилья в Польше. Фото: скриншот 1 / 3

Расходы на еду и развлечения

Продукты питания в Польше стоят немного дороже, чем в Украине. Однако есть несколько популярных сетей супермаркетов, где базовые товары, такие как молоко, хлеб, куриные яйца, овощи/фрукты и т.д., продают по бюджетной стоимости. Плюс можно периодически наведываться на рынки для небольшой экономии.

По данным портала Respekt Personal, одному человеку хватит до 1 000 злотых в месяц, чтобы нормально питаться. На одежду нужно откладывать в среднем 200-400 злотых (в зависимости от сезона и потребности обновить гардероб). Еще 200-500 злотых будут стоить развлечения, например, посещение кино или театра.

В целом, минимальная сумма, необходимая для жизни в Польше, составляет от 3 000 до 5 000 злотых. Это при условии отсутствия незапланированных расходов и регулярного откладывания средств. Для комфортного существования этой суммы будет мало, но ее хватит на покрытие базовых бытовых нужд.

Кстати, с 1 января 2025 года в Польше повысили минимальную зарплату до 4 666 злотых брутто. Это размер дохода до вычета налогов/сборов, следовательно "на руки" сотрудники получают меньше.

Напомним, украинцев могут депортировать из Польши за нарушение условий легального пребывания. Среди распространенных причин изгнания — просрочка визы, работа без соответствующего разрешения, ведение бизнеса без регистрации, ошибки в документах и др.

Также мы писали, что в государствах-членах Европейского Союза возросло количество украинских беженцев. По состоянию на конец 2024 года временную защиту в ЕС имели около 4,3 млн наших граждан. Больше всего беженцев приняла Германия и Польша — суммарно более 2 млн человек.