Скільки треба мінімально заробляти, щоб жити в Польщі – основні витрати

Гаманець із грошима. Фото: Pexels

Польща надала прихисток багатьом українцям, які тікали від повномасштабної війни. Хтось переїхав у сусідню країну в пошуках кращих умов, роботи чи для відкриття бізнесу. Постає питання, який фінансовий мінімум потрібно мати в Польщі для проживання, враховуючи дорожчання товарів і послуг, оренди житла тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки потрібно заробляти, щоб жити у Польщі.

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Витрати на житло в Польщі

Ціни на оренду відрізняються залежно від розташування квартири і населеного пункту. Зрозуміло, що у великих містах, зокрема Варшаві чи Кракові, проживання обійдеться дорожче. Однокімнатне житло у столиці Польщі можна орендувати за 3 000-4 000 злотих у центрі та 2 000 злотих — на околицях.

Згідно з даними спеціалізованих порталів оренди нерухомості, середні місячні витрати на квартири до 40 кв.м у найбільших містах Польщі становлять:

Варшава — 3 100 злотих;

Гданськ — 2 700 злотих;

Краків — 2 600 злотих;

Вроцлав — 2 450 злотих;

Щецин — 2 200 злотих;

Люблін — 2 200 злотих;

Познань — 2 000 злотих;

Катовіце — 1 900 злотих;

Лодзь — 1 700 злотих.

Вартість оренди житла в Польщі. Фото: скриншот

Вартість оренди житла в Польщі. Фото: скриншот

Вартість оренди житла в Польщі. Фото: скриншот 1 / 3

Витрати на їжу та розваги

Продукти харчування в Польщі коштують трохи дорожче, ніж в Україні. Проте є кілька популярних мереж супермаркетів, де базові товари, як от молоко, хліб, курячі яйця, овочі/фрукти тощо, продають за бюджетною вартістю. Плюс можна періодично навідуватися на ринки для невеликої економії.

За даними порталу Respekt Personal, одній людині вистачать до 1 000 злотих на місяць, аби нормально харчуватися. На одяг потрібно відкладати в середньому 200-400 злотих (залежно від сезону і потреби обновити гардероб). Ще 200-500 злотих коштуватимуть розваги, наприклад, відвідування кіно чи театру.

Загалом, мінімальна сума, потрібна для життя в Польщі, становить від 3 000 до 5 000 злотих. Це за умови відсутності незапланованих витрат і регулярного відкладання коштів. Для комфортного існування цієї суми буде замало, але її вистачить на покриття базових побутових потреб.

До речі, з 1 січня 2025 року в Польщі підвищили мінімальну зарплату до 4 666 злотих брутто. Це розмір доходу до вирахування податків/зборів, отже "на руки" працівники отримують менше.

Нагадаємо, українців можуть депортувати з Польщі за порушення умов легального перебування. Серед поширених причин вигнання — протермінування візи, робота без відповідного дозволу, ведення бізнесу без реєстрації, помилки в документах та ін.

Також ми писали, що у державах-членах Європейського Союзу зросла кількість українських біженців. Станом на кінець 2024 року тимчасовий захист в ЄС мали близько 4,3 млн наших громадян. Найбільше біженців прийняла Німеччина і Польща — сумарно понад 2 млн осіб.