Штрафы за нарушение военного учета — почему суды их массово отменяют

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Военнообязанные украинцы, получившие штраф от ТЦК, имеют большой шанс обжаловать решение в судебном порядке. Из-за неэффективной коммуникации Минобороны с государственными реестрами и ненадлежащего составления протоколов 90% штрафов отменяют.

Об этом рассказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности и председатель ВСК по расследованию возможных нарушений законодательства при обороне государства Александр Бакумов изданию "Телеграф".

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Почему штрафы отменяют в суде

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки накладывают штрафные санкции на граждан по статье 210 Кодекса об административных правонарушениях — несоблюдение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета. По словам Бакумова, Минобороны и Генштаб ВСУ предлагали размер взыскания около 150 000 грн.

Но подавляющая часть протоколов — 90% — не выполняется, поскольку украинцы обращаются в суд за обжалованием штрафа. И выигрывают дело из-за недоработки Министерства обороны в сборе информации из открытых реестров о военнообязанных гражданах.

"Если нет коммуникации с государственными реестрами, то это вопрос к Минобороны, а не к гражданам Украины. Пусть Министерство поднимет свою пятую точку и договорится о порядке обмена информацией с держателями других государственных реестров", — отметил нардеп.

Он добавил, что только 10% протоколов ТЦК составляют должным образом, поэтому и выигрывают суды. Но украинские реалии такие: штрафы отменяют, учитывая плохое качество административного материала. Александр Бакумов сравнил ситуацию с наложением санкции за нарушение правил дорожного движения:

"Не заполнил протокол? Не так драгер распаковал? Не предложил пройти анализ в наркологическом центре? Ну, то нет административного взыскания. Сделал это надлежащим образом? Лишение права управления. Это полная аналогия".

Получается, что ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками ТЦК позволяет военнообязанным оспаривать протоколы и избавляться от штрафов в судебном порядке.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в США планируют штрафовать мигрантов, которые не выполнили решение суда о депортации. Сумма может составлять 998 долларов за каждый день нелегального пребывания в стране, а также не исключают принудительное изъятие имущества.

Также мы писали, что работодателей в Украине штрафуют за нарушение трудового законодательства. Чаще всего санкции применяют за неоформление наемных сотрудников. Сумма взыскания в 2025 году за найм без трудового договора — 80 000 грн.