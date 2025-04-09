Штрафи за порушення військового обліку — чому суди їх масово скасовують

Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Військовозобов’язані українці, які отримали штраф від ТЦК, мають великий шанс оскаржити рішення в судовому порядку. Через неефективну комунікацію Міноборони з державними реєстрами і неналежне складання протоколів 90% штрафів скасовують.

Про це розповів народний депутат, член комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності та голова ТСК з розслідування можливих порушень законодавства при обороні держави Олександр Бакумов виданню "Телеграф".

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Чому штрафи скасовують у суді

Представники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки накладають штрафні санкції на громадян за статтею 210 Кодексу про адміністративні правопорушення — недотримання призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку. За словами Бакумова, Міноборони і Генштаб ЗСУ пропонували розмір стягнення близько 150 000 грн.

Але переважна частина протоколів — 90% — не виконується, оскільки українці звертаються в суд за оскарженням штрафу. І виграють справу через недопрацювання Міністерства оборони у зборі інформації з відкритих реєстрів про військовозобов’язаних громадян.

"Якщо немає комунікації з державними реєстрами, то це питання до Міноборони, а не громадян України. Нехай Міністерство підніме свою п'яту точку і домовиться про порядок обміну інформації з держателями інших державних реєстрів", — зауважив нардеп.

Він додав, що лише 10% протоколів ТЦК складають в належний спосіб, тож і виграють суди. Але українські реалії такі: штрафи скасовують з огляду на погану якість адміністративного матеріалу. Олександр Бакумов порівняв ситуацію з накладанням санкції за порушення правил дорожнього руху:

"Не заповнив протокол? Не так драгер розпакував? Не запропонував пройти аналіз в наркологічному центрі? Ну, то нема адміністративного стягнення. Зробив це в належний спосіб? Позбавлення права керування. Це повна аналогія".

Виходить, що неналежне виконання посадових обов’язків працівниками ТЦК дозволяє військовозобов’язаним оскаржувати протоколи і позбуватися штрафів у судовому порядку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в США планують штрафувати мігрантів, які не виконали рішення суду про депортацію. Сума може становити 998 доларів за кожен день нелегального перебування в країні, а також не виключають примусове вилучення майна.

Також ми писали, що роботодавців в Україні штрафують за порушення трудового законодавства. Найчастіше санкції застосовують за неоформлення найманих працівників. Сума стягнення у 2025 році за найм без трудового договору — 80 000 грн.