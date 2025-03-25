В Украине появится банк на базе Укрпошты — ВРУ поддержала законопроект

Отделение Укрпошты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Народные депутаты Украины 25 марта проголосовали в первом чтении за законопроект, который позволит запустить банк на базе Укрпошты. Это позволит обеспечить граждан устойчивым доступом к финансовым услугам. Также в планах — сэкономить более 5 млрд гривен в течение ближайших 3-5 лет на доставке пенсионных выплат.

Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

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Парламентарии приняли законопроект № 13018-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно развития финансовой инклюзии в Украине". В пояснительной записке говорится, что будет создан новый вид банка, работающий на основании ограниченной банковской лицензии.

В конце января правительство передало акции Первого инвестиционного банка, принадлежавшего российским олигархам, Министерству развития общин и территорий. А дальше они окажутся в собственности Укрпошты, чтобы компания могла предлагать клиентам базовые финансовые услуги:

получение социальных выплат;

оплату коммунальных счетов;

открытие банковских счетов и т.д.

Особое внимание будут уделять лицам с инвалидностью и социально уязвимым категориям украинцев. Маломобильных граждан обеспечат получением финансовых услуг прямо на дому. Плюс в случае отсутствия света или связи базовые сервисы будут оставаться в свободном доступе для жителей прифронтовых/сельских регионов.

Однако известно, что после запуска "Укрпошта Банк" в 2025 году клиенты смогут обратиться в 6 000 отделений и 25 000 точек присутствия. Финансовое учреждение, обладая ограниченной лицензией, не сможет кредитовать крупный бизнес и проводить рисковые валютные операции.

Деятельность сосредоточится исключительно на обслуживании пожилых людей, лиц с инвалидностью, получателей социальной помощи, военных, фермерских хозяйств, представителей сегмента e-сommerce.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский анонсировал создание марок, посвященных украинским городам. Некоторые выпуски будут отмечать героизм наших защитников, другие — "троллить" российских оккупантов.

Также мы писали, что банки Украины будут тщательнее проверять клиентов в поисках мошенников, которые используют услуги учреждений для отмывания средств и финансирования терроризма. Под финансовый мониторинг могут попасть отчетные документы, выписки, хозяйственные договоры и т.д.