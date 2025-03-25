В Україні з’явиться банк на базі Укрпошти — ВРУ підтримала законопроєкт

Відділення Укрпошти. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Народні депутати України 25 березня проголосували в першому читанні за законопроєкт, який дозволить запустити банк на базі Укрпошти. Це дасть змогу забезпечити громадян стійким доступом до фінансових послуг. Також у планах заощадити понад 5 млрд гривень протягом найближчих 3-5 років на доставлянні пенсійних виплат.

Про це повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

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Як працюватиме поштобанк

Парламентарі ухвалили законопроєкт № 13018-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні". У пояснювальній записці йдеться, що буде створено новий вид банку, який працюватиме на підставі обмеженої банківської ліцензії.

Наприкінці січня уряд передав акції Першого інвестиційного банку, який належав російським олігархам, Міністерству розвитку громад та територій. А далі вони опиняться у власності Укрпошти, аби компанія змогла пропонувати клієнтам базові фінансові послуги:

отримання соціальних виплат;

оплату комунальних рахунків;

відкриття банківських рахунків тощо.

Особливу увагу будуть приділяти особам з інвалідністю та соціально вразливим категоріям українців. Маломобільних громадян забезпечать отриманням фінансових послуг безпосередньо вдома. Плюс у випадку відсутності світла чи зв’язку базові сервіси залишатимуться у вільному доступі для мешканців прифронтових/сільських регіонів.

Водночас відомо, що після запуску "Укрпошта Банк" у 2025 році клієнти зможуть звернутися до 6 000 відділень і 25 000 точок присутності. Фінансова установа, маючи обмежену ліцензію, не зможе кредитувати великий бізнес і проводити ризикові валютні операції.

Діяльність зосередиться виключно на обслуговуванні людей похилого віку, осіб з інвалідністю, одержувачів соціальної допомоги, військових, фермерських господарств, представників сегмента e-сommerce.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував створення марок, присвячених українським містам. Деякі випуски будуть відзначати героїзм наших захисників, інші — "тролити" російських окупантів.

Також ми писали, що банки України ретельніше перевірятимуть клієнтів у пошуках шахраїв, які використовують послуги установ для відмивання коштів і фінансування тероризму. Під фінансовий моніторинг можуть попасти звітні документи, виписки, господарські договори тощо.