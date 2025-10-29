Возврат товара в магазин — примут ли покупку без чека и что делать украинцам

Девушка выбирает одежду в магазине. Фото: Pexels

В основном украинцы, покупая продукты в магазине или другие товары, выбрасывают чек. Однако может возникнуть необходимость обменять/вернуть вещь продавцу, если она не подошла по разным причинам. Возникает вопрос, удастся ли осуществить возврат, не имея на руках расчетного документа, то есть чека.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Как вернуть товар без чека

Закон "О защите прав потребителей" позволяет украинцам инициировать обмен или возврат товара надлежащего качества в магазин, если он не подошел по размеру, цвету, форме и пр. Для этого нужен расчетный документ — доказательство покупки в конкретном заведении. Нередко украинцы выбрасывают чеки сразу после оплаты, что затрудняет, но не делает невозможным процесс возврата.

Дабы доказать факт приобретения товара, могут понадобиться такие документы:

гарантийный талон;

штрих-код на упаковке;

бонусная карта;

банковская выписка о транзакции.

"Наиболее надежным доказательством после фискального чека является банковская выписка (при оплате картой). Также факт покупки можно подтвердить с помощью свидетельских показаний, гарантийного талона с печатью магазина или даже записей с камер наблюдения", — констатировал специалист.

Действительно, если продавец откажется принять сопроводительные документы, придется привлекать "тяжелую артиллерию", в частности показания других клиентов заведения, записи с камер, фото и видео покупки.

Плюс можно договориться с администрацией магазина о выдаче ленты с данными. Ведь субъекты хозяйствования, которые используют расчетно-кассовые аппараты, должны хранить информацию в течение трех лет.

Какие товары невозможно вернуть

Постановление Кабинета Министров от 19.03.1994 №172 определяет список товаров, не подлежащих возврату в магазин. Речь идет о:

лекарственных препаратах и средствах;

предметах сангигиены;

фотопленках, фотопластинках;

парфюмерно-косметических изделиях;

детских игрушках мягких;

зубных щетках;

продовольственных товарах;

расческах;

тканях;

печатных изданиях;

аудио-, видеокассетах;

изделиях из натуральных и искусственных волос (парики);

товарах для младенцев и тому подобное.

Перечень довольно большой, однако после прекращения или отмены военного положения в Украине вступит в силу другое постановление правительства от 1 ноября 2024 г. № 1243 с гораздо более коротким списком товаров, не подлежащих обмену и возврату в магазин.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые посылки могут конфисковать на украинской границе. Например, в случае наличия ложной информации о грузе в документах или запрещенных к пересылке товаров.

Также мы писали, что ввиду новых ударов по энергосистеме Украины цены на продукты и другие товары могут вырасти на 10-20%. Больше всего подорожают мясо, молочные, хлебобулочные и замороженные изделия.