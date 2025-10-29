Відео
Україна
Новини
Можна обійтися без чека — як повернути товар у магазин

Дата публікації: 29 жовтня 2025 10:09
Оновлено: 10:16
Повернення товару в магазин — чи приймуть покупку без чека і що робити українцям
Дівчина обирає одяг у магазині. Фото: Pexels

Здебільшого українці, купуючи продукти в магазині чи інші товари, викидають чек. Однак може виникнути необхідність обміняти/повернути річ продавцю, якщо вона не підійшла з різних причин. Постає питання, чи вдасться здійснити повернення, не маючи на руках розрахункового документа, тобто чека.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Як повернути товар без чека

Закон "Про захист прав споживачів" дозволяє українцям ініціювати обмін або повернення товару належної якості в магазин, якщо він не підійшов за розміром, кольором, формою тощо. Для цього потрібен розрахунковий документ — доказ купівлі в конкретному закладі. Нерідко українці викидають чеки одразу після оплати, що ускладнює, але не унеможливлює процес повернення.

Аби довести факт придбання товару, можуть знадобитися такі документи:

  • гарантійний талон;
  • штрих-код на упаковці;
  • бонусна картка;
  • банківська виписка про транзакцію.

"Найбільш надійним доказом після фіскального чека є банківська виписка (при оплаті карткою). Також факт купівлі можна підтвердити за допомогою свідчень свідків, гарантійного талона з печаткою магазину або навіть записів із камер спостереження", — констатував фахівець.

Дійсно, якщо продавець відмовиться прийняти супровідні документи, доведеться залучати "важку артилерію", зокрема свідчення інших клієнтів закладу, записи з камер, фото та відео покупки.

Плюс можна домовитися з адміністрацією магазину про видачу стрічки з даними. Адже суб’єкти господарювання, які використовують розрахунково-касові апарати, мають зберігати інформацію упродовж трьох років.

Які товари неможливо повернути

Постанова Кабінету Міністрів від 19.03.1994 №172 визначає список товарів, які не підлягають поверненню в магазин. Йдеться про:

  • лікарські препарати і засоби;
  • предмети сангігієни;
  • фотоплівки, фотопластинки;
  • парфюмерно-косметичні вироби;
  • дитячі іграшки м'які;
  • зубні щітки;
  • продовольчі товари;
  • розчіски;
  • тканини;
  • друковані видання;
  • аудіо-,  відеокасети;
  • вироби з натурального та штучного волосся (перуки);
  • товари для немовлят тощо.

Перелік доволі великий, однак після припинення чи скасування воєнного стану в Україні набере чинності інша постанова уряду від 1 листопада 2024 р. № 1243 з набагато коротшим списком товарів, що не підлягають обміну та поверненню в магазин.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі посилки можуть конфіскувати на українському кордоні. Наприклад, у разі наявності неправдивої інформації про вантаж у документах або заборонених до пересилання товарів.

Також ми писали, що з огляду на нові удари по енергосистемі України ціни на продукти й інші товари можуть зрости на 10-20%. Найбільше подорожчають м’ясо, молочні, хлібобулочні та заморожені вироби.

товари магазини покупки чеки повернення
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
