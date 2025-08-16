Видео
Україна
Морские круизы 2025 — какая стоимость путевок и куда отправиться

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 19:15
Бюджетный отдых на круизном лайнере — сколько стоит морское путешествие в 2025
Круизный лайнер. Фото: Unsplash

Вместо стандартного отдыха на море украинцы могут выбрать круизное путешествие. Существует большое количество относительно бюджетных туров, с которыми путешественники побывают в нескольких популярных туристических локациях, параллельно наслаждаясь развлечениями на современном корабле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит круизный отдых в 2025 году.

Читайте также:

Стоимость морских круизов

  • Германия, Франция, Великобритания

Трехдневное путешествие на лайнере MSC Virtuosa включает посещение нескольких европейских городов: Гамбург (Германия), Гавр (Франция) и Саутгемптон (Великобритания). За обычную каюту без окна придется отдать 284 евро. В круиз входит питание в ресторане по системе "шведский стол", развлечения на борту, посещение общественных зон лайнера, игры на площадках и др.

  • Испания, Италия, Франция

В ноябре 2025 года украинцы могут отправиться в путешествие по Средиземному морю. Маршрут включает остановки в Савоне (Италия), Марселе (Франция) и Барселоне (Испания). На лайнере Costa Toscana туристы проведут три дня, а также смогут посетить несколько прекрасных европейских городов. За размещение во внутренней каюте нужно отдать 298 долларов.

  • Майами, Багамские острова

На круизном лайнере MSC Seascape отдыхающие могут побывать в Карибском бассейне. Путешествие начнется с американской Ривьеры — Майами, после чего корабль отправится к островному заповеднику Багамских островов — Оушен-Кей. За проживание в самой дешевой каюте надо отдать 328 евро. Дополнительно следует оплатить медицинскую страховку, перелет, трансферы, экскурсии и бронирование отелей.

Напомним, украинцы могут отдохнуть на популярном курорте ориентировочно за 600 долларов. Столько стоит путевка в Тунис и на остров Крит. Туристов поселяют в отель по системе обслуживания "все включено", то есть волноваться за питание не придется.

Также мы писали, что в августе 2025 года пенсионеры могут позволить себе бюджетный отдых за границей. Египет предлагает доступные туры "все включено". А тем туристам, кто предпочитает более мягкий климат, прекрасно подойдет Греция.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
