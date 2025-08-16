Бюджетный отдых на круизном лайнере — сколько стоит морское путешествие в 2025

Круизный лайнер. Фото: Unsplash

Вместо стандартного отдыха на море украинцы могут выбрать круизное путешествие. Существует большое количество относительно бюджетных туров, с которыми путешественники побывают в нескольких популярных туристических локациях, параллельно наслаждаясь развлечениями на современном корабле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит круизный отдых в 2025 году.

Стоимость морских круизов

Германия, Франция, Великобритания

Трехдневное путешествие на лайнере MSC Virtuosa включает посещение нескольких европейских городов: Гамбург (Германия), Гавр (Франция) и Саутгемптон (Великобритания). За обычную каюту без окна придется отдать 284 евро. В круиз входит питание в ресторане по системе "шведский стол", развлечения на борту, посещение общественных зон лайнера, игры на площадках и др.

Испания, Италия, Франция

В ноябре 2025 года украинцы могут отправиться в путешествие по Средиземному морю. Маршрут включает остановки в Савоне (Италия), Марселе (Франция) и Барселоне (Испания). На лайнере Costa Toscana туристы проведут три дня, а также смогут посетить несколько прекрасных европейских городов. За размещение во внутренней каюте нужно отдать 298 долларов.

Майами, Багамские острова

На круизном лайнере MSC Seascape отдыхающие могут побывать в Карибском бассейне. Путешествие начнется с американской Ривьеры — Майами, после чего корабль отправится к островному заповеднику Багамских островов — Оушен-Кей. За проживание в самой дешевой каюте надо отдать 328 евро. Дополнительно следует оплатить медицинскую страховку, перелет, трансферы, экскурсии и бронирование отелей.

