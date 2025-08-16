Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Морські круїзи 2025 — яка вартість путівок і куди відправитися

Морські круїзи 2025 — яка вартість путівок і куди відправитися

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 19:15
Бюджетний відпочинок на круїзному лайнері — скільки коштує морська подорож у 2025
Круїзний лайнер. Фото: Unsplash

Замість стандартного відпочинку на морі українці можуть обрати круїзну подорож. Існує велика кількість відносно бюджетних турів, з якими мандрівники побувають в кількох популярних туристичних локаціях, паралельно насолоджуючись розвагами на сучасному кораблі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує круїзний відпочинок у 2025 році.

Реклама
Читайте також:

Вартість морських круїзів

  • Німеччина, Франція, Велика Британія

Триденна подорож на лайнері MSC Virtuosa включає відвідування кількох європейських міст: Гамбурґ (Німеччина), Гавр (Франція) та Саутгемптон (Велика Британія). За звичайну каюту без вікна доведеться віддати 284 євро. В круїз входить харчування в ресторані за системою "шведський стіл", розваги на борту, відвідування громадських зон лайнера, ігри на майданчиках тощо.

  • Іспанія, Італія, Франція

В листопаді 2025 року українці можуть відправитися у подорож Середземним морем. Маршрут включає зупинки в Савоні (Італія), Марселі (Франція) та Барселоні (Іспанія). На лайнері Costa Toscana туристи проведуть три дні, а також зможуть відвідати кілька прекрасних європейських міст. За розміщення у внутрішній каюті потрібно віддати 298 доларів.

  • Майамі, Багамські острови

На круїзному лайнері MSC Seascape відпочивальники можуть побувати в Карибському басейні. Подорож почнеться з американської Рив’єри — Майамі, після чого корабель вирушить до острівного заповідника Багамських островів — Оушен-Кей. За проживання в найдешевшій каюті треба віддати 328 євро. Додатково слід оплатити медичне страхування, переліт, трансфери, екскурсії та бронювання готелів.

Нагадаємо, українці можуть відпочити на популярному курорті орієнтовно за 600 доларів. Стільки коштує путівка в Туніс і на острів Крит. Туристів поселяють у готель за системою обслуговування "все включено", тобто хвилюватися за харчування не доведеться.

Також ми писали, що в серпні 2025 року пенсіонери можуть дозволити собі бюджетний відпочинок за кордоном. Єгипет пропонує доступні тури "все включено". А тим туристам, хто віддає перевагу м’якшому клімату, чудово підійде Греція.

туристи відпочинок подорож корабель ціни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації