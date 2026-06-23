Минимальные выплаты людям с инвалидностью в июле: суммы для каждой группы

Размер выплат по инвалидности в июле 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине люди с инвалидностью имеют право на дополнительную государственную поддержку в виде пенсионных выплат. Их размер зависит от группы инвалидности, трудового стажа и отдельных обстоятельств, таких как военная служба или участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

О том, на какую минимальную сумму денег могут рассчитывать люди с инвалидностью в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Как определяется размер пенсии по инвалидности

По данным Пенсионного фонда Украины, пенсия по инвалидности рассчитывается как часть пенсии по возрасту:

для людей с I группой — 100% пенсии по возрасту;

для людей с II группой — 90% пенсии по возрасту;

для людей с III группой — 50% пенсии по возрасту.

При расчете учитывается не только уже накопленный страховой стаж, но и период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

При этом пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в настоящее время составляет 2 595 гривен.

Кроме того, для людей с инвалидностью I группы государство гарантирует повышенную минимальную пенсию независимо от возраста и страхового стажа. В 2026 году её размер составляет 3 725 гривен.

Какие гарантии будут действовать для военных с инвалидностью в июле

С 1 марта 2026 года в Украине провели перерасчет пенсий для бывших защитников. Для военнослужащих срочной службы минимальные выплаты по инвалидности после индексации составляют:

I группа — 8 116,59 грн;

II группа — 7 446,26 грн;

III группа — 7 100,60 грн.

Для других категорий военных пенсионеров размеры выплат следующие:

I группа — 7 438,19 грн;

II группа — 7 100,60 грн;

III группа — 6 761,40 грн.

Пенсии для пострадавших от аварии на ЧАЭС в июле

С 1 марта 2026 года также повысили минимальные выплаты людям, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы. После перерасчета они составляют:

I группа — 11 048,25 грн;

II группа — 8 838,60 грн;

III группа — 6 813,09 грн;

дети с инвалидностью — 6 813,09 грн.

Для ликвидаторов аварии и членов их семей, относящихся к первой категории пострадавших, действуют отдельные правила расчета пенсии. Она может определяться исходя из фактического заработка, полученного во время работы в зоне отчуждения, или исходя из пятикратного размера минимальной зарплаты.

Минимальный размер выплат для ветеранов и участников боевых действий в июле

Правительство также утвердило гарантированные минимальные пенсии для военных и ветеранов, получивших инвалидность в результате боевых действий. В эти суммы уже включены все надбавки, доплаты и результаты индексации. Минимальные выплаты составляют:

I группа инвалидности — 18 885 грн;

II группа инвалидности — 15 494 грн;

III группа инвалидности — 10 625 грн.

Для участников боевых действий и пострадавших во время Революции Достоинства гарантированный размер ежемесячного пособия составляет 6 197 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине люди, которые из-за проблем со здоровьем полностью или частично утратили возможность работать, могут получать пенсию по инвалидности. Но в отдельных случаях такие выплаты могут приостановить или отменить.

Также Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью II группы обычно могут самостоятельно справляться с повседневными делами, однако работать на обычных условиях им сложно. Для них предусмотрены различные льготы, социальная поддержка и денежные выплаты.