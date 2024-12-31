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Миллионы перед Новым годом — на что тратят украинцы

31 декабря 2024 10:28
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
На что тратят деньги украинцы перед Новым годом — аналитика monobank
Украинские деньги. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С приближением новогодних праздников многие украинцы активно готовятся к празднованиям, и это значительно отражается на их расходах. Данные аналитики клиентов monobank свидетельствуют, что только за 10 дней до Нового года они тратят около 5% годового объема своих средств. Это значит, что последние дни декабря становятся настоящим "пиком сезона" для расходов.

Об этом рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский в Telegram.

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На что тратят украинцы деньги перед Новым годом

Продукты и супермаркеты

Наибольшая часть расходов приходится на продукты и супермаркеты.

Аналитика расходов украинцев в последние 10 дней перед Новым годом
Аналитика расходов украинцев в последние 10 дней перед Новым годом. Фото: скриншот

Готовясь к праздничному столу, украинцы покупают деликатесы, мясо, сладости, напитки и другие традиционные продукты на стол. Категория занимает более 50% от общих затрат клиентов monobank в указанный период. В последние 10 дней перед Новым годом украинцы тратят более 750 млн грн на продукты.

Кафе и рестораны

Вторая по популярности категория. Многие заказывают праздничные ужины в ресторанах или пользуются доставкой еды. Особенно это касается тех, кто хочет сэкономить время на приготовлении блюд. Перед Новым годом украинцы тратят около 250 млн грн на услуги курьерской доставки или, чтобы поесть в ресторанах.

Здоровье и красота

В предновогодний период люди больше тратят на визиты в салоны красоты, парикмахерские, спа и фитнес-залы. Все хотят выглядеть идеально на праздничных мероприятиях. На красоту и здоровье уходит около 200 млн грн.

Развлечения, спорт и кино

Категория развлечений, включая кино, театры, парки аттракционов и другие активности, также демонстрирует рост расходов. Украинцы не только готовятся к праздникам, но и активно проводят время с семьей или друзьями. На это они тратят около 170 млн грн перед Новым годом.

Одежда и обувь

В канун праздников люди покупают праздничную одежду и обувь, чтобы обновить гардероб. Часто это тоже подарки для близких. По этой категории расходов украинцы отдают около 200 млн грн.

Бытовая техника

В этот период спрос на электронику и бытовую технику значительно растет. Многие выбирают такие вещи, как подарок для семьи или друзей. На такие покупки украинцы тратят около 125 млн грн в последние 10 дней перед Новым годом.

Хотя динамика на 30 и 31 декабря указана прогнозируемо, интересно, что в большинстве случаев в эти даты существенно увеличиваются суммы транзакций.

Напомним, традиционно перед Новым годом цены на продукты в супермаркетах растут. Но даже в конце декабря можно накрыть стол бюджетными блюдами.

Также мы писали, что новогодние праздники всегда побуждают украинцев к увеличению расходов на продукты. Некоторые хитрости помогут сэкономить деньги на праздничных блюдах.

продукты украинцы деньги monobank расходы Новый год 2025

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