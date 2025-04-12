Самый старый миллиардер в мире — кто он, чем занимается и сколько заработал за жизнь

Доллары в чемодане. Фото: Pexels

Наследнику немецкой фармацевтической компании Boehringer Ingelheim Иоганнесу фон Баумбаху всего 19 лет, но он находится в глобальном рейтинге Forbes. Возрастная разница между самым молодым миллиардером мира и самым старшим составляет 84 года. Возникает вопрос, на чем зарабатывает богач, который прожил более века.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о самом старшем миллиардере мира.

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Кто такой Джордж Джозеф и чем занимается

Американский предприниматель Джордж Джозеф находится на 1850-м месте в рейтинге Forbes. Его капитал оценили в 1,9 млрд долларов по состоянию на 2025 год. Мужчина носит титул старейшего миллиардера, поскольку ему исполнилось 103 года.

Основатель Mercury General Джордж Джозеф. Фото: скриншот/YouTube

Главная сфера деятельности бизнесмена — страхование автомобилей и домовладельцев. Джордж Джозеф основал компанию Mercury General в далеком 1961 году, поскольку увидел возможность конкурировать с другими участниками рынка, которые тогда взимали с клиентов одинаковую ставку, независимо от условий обслуживания.

Согласно данным Companies Market Cap, рыночная капитализация компании находится на уровне 2,87 млрд долларов. Пик стоимости наблюдался в конце ноября 2024 года, когда показатель достиг 4,37 млрд долларов. С тех пор наблюдается спад финансовой активности Mercury General, акции по состоянию на апрель 2025 года стоят 51,82 долл.

Рыночная капитализация Mercury General. Фото: скриншот/CMC

Хотя компания также предлагает услуги владельцам домов, она уже давно сосредоточена на страховании автомобилей в Калифорнии. Джозеф владеет 35% акций, а его бывшая жена Глория является вторым по величине акционером с долей 16,5%.

Некоторые инвесторы считают, что Mercury продадут после смерти основателя, учитывая его роль контрольного акционера. Одним из потенциальных покупателей является Progressive — лидер отрасли с небольшим присутствием в Калифорнии.

Однако миллиардер может передать компанию сыну Виктору, который за последние 15 лет поднялся по служебной лестнице и занимает должность президента и главного операционного директора Mercury General.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в рейтинге Forbes оказались семь украинцев. Их состояние оценили в более 1 млрд долларов, что позволило составить компанию самым богатым людям мира. Первое место среди украинцев занял олигарх Ринат Ахметов с капиталом 7,9 млрд долларов в 2025 году.

Также мы писали, что состояние самых богатых людей мира выросло благодаря Дональду Трампу. Его пошлины на импорт учинили хаос на финансовых рынках. Зато акции компаний из индекса Bloomberg стремительно подорожали. Илон Маск заработал 35,9 млрд долларов, а Марк Цукерберг — 25,8 млрд долларов.