Найстарший мільярдер у світі — хто він, чим займається і скільки заробив за життя

Долари у валізі. Фото: Pexels

Спадкоємцеві німецької фармацевтичної компанії Boehringer Ingelheim Йоганнесу фон Баумбаху всього 19 років, але він перебуває у глобальному рейтингу Forbes. Вікова різниця між наймолодшим мільярдером світу і найстаршим становить 84 роки. Постає питання, на чому заробляє багатій, який прожив понад століття.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відомо про найстаршого мільярдера світу.

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Хто такий Джордж Джозеф і чим займається

Американський підприємець Джордж Джозеф перебуває на 1850-му місці в рейтингу Forbes. Його капітал оцінили у 1,9 млрд доларів станом на 2025 рік. Чоловік носить титул найстаршого мільярдера, оскільки йому виповнилося 103 роки.

Засновник Mercury General Джордж Джозеф. Фото: скриншот/YouTube

Головна сфера діяльності бізнесмена — страхування автомобілів і домовласників. Джордж Джозеф заснував компанію Mercury General в далекому 1961 році, оскільки побачив можливість конкурувати з іншими учасниками ринку, які тоді стягували з клієнтів однакову ставку, незалежно від умов обслуговування.

Згідно з даними Companies Market Cap, ринкова капіталізація компанії перебуває на рівні 2,87 млрд доларів. Пік вартості спостерігався наприкінці листопада 2024 року, коли показник сягнув 4,37 млрд доларів. Відтоді спостерігається спад фінансової активності Mercury General, акції станом на квітень 2025 року коштують 51,82 дол.

Ринкова капіталізація Mercury General. Фото: скриншот/CMC

Хоча компанія також пропонує послуги власникам будинків, вона вже давно зосереджена на страхуванні автомобілів у Каліфорнії. Джозеф володіє 35% акцій, а його колишня дружина Глорія є другим за величиною акціонером із часткою 16,5%.

Деякі інвестори вважають, що Mercury продадуть після смерті засновника, враховуючи його роль контрольного акціонера. Одним із потенційних покупців є Progressive — лідер галузі з невеликою присутністю в Каліфорнії.

Водночас мільярдер може передати компанію сину Віктору, який за останні 15 років піднявся по службовій драбині і займає посаду президента та головного операційного директора Mercury General.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в рейтингу Forbes опинилися семеро українців. Їхні статки оцінили у понад 1 млрд доларів, що дозволило скласти компанію найбагатшим людям світу. Перше місце серед українців зайняв олігарх Рінат Ахметов з капіталом 7,9 млрд доларів у 2025 році.

Також ми писали, що статки найбагатших людей світу виросли завдяки Дональду Трампу. Його мита на імпорт вчинили хаос на фінансових ринках. Зате акції компаній з індексу Bloomberg стрімко подорожчали. Ілон Маск заробив 35,9 млрд доларів, а Марк Цукерберг — 25,8 млрд доларів.