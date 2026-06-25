Меньше быть не может: какую минималку будут платить в Германии в июле

Размер минимальной зарплаты в Германии в июле. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В июле 2026 года минимальная заработная плата в Германии составит 13,90 евро за час до налогообложения. Такой размер минималки был введен еще с 1 января 2026 года после решения федерального правительства о поэтапном повышении оплаты труда.

О том, на какую минимальную зарплату могут рассчитывать работники в Германии в июле, сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал правительства страны bundesregierung.de.

Какую минимальную зарплату гарантируют работникам в Германии в июле 2026 года

С начала 2026 года минимальная зарплата в Германии составляет 13,90 евро в час брутто (примерно 707 грн). Новая ставка выросла на 1,08 евро в час по сравнению с 2025 годом, когда она составляет 12,82 евро. Это повышение положительно сказалось на доходах миллионов людей, среди которых и многие украинцы, работающие в Германии.

Если работник отрабатывает полнолуние (около 180 часов), его зарплата по минимальной ставке составит около 2 502 евро брутто (ориентировочно 127,3 тыс. грн). Для сравнения, в 2025 году при такой же нагрузке можно было заработать около 2307 евро брутто. Таким образом, ежемесячный доход увеличится почти на 195 евро.

Когда ждать очередного повышения минималки в Германии

Правительство страны уже согласовало дальнейшее повышение. С 1 января 2027 года минимальная почасовая ставка вырастет до 14,60 евро (743 грн). Новые правила будут обязательны для всех работодателей страны и будут распространяться на совершеннолетних работников. Однако есть несколько исключений. Минимальная зарплата не касается:

стажеров;

волонтеров;

самозанятых лиц;

участников некоторых государственных программ трудоустройства

Сколько денег остается работнику после уплаты налогов

Следует помнить, что 13,90 евро в час — это сумма для уплаты налогов и социальных взносов. Фактическая зарплата "на руки" зависит от налогового класса, семейного положения и других личных обстоятельств.

По приблизительным оценкам, работник без детей с доходом около 2400-2500 евро брутто будет получать примерно 1650-1750 евро чистыми ежемесячно (ориентировочно от 84 до 89 тыс. грн).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что во многих европейских странах иностранцам нужно подтвердить, что у них достаточно денег для пребывания в стране. Для этого при пересечении границы могут попросить показать определенную сумму наличных денег. Поэтому перед поездкой в Германию следует заранее узнать, сколько денег нужно иметь при себе.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Немецкий регион Шлезвиг-Гольштейн первым в стране позволил новый способ захоронения — "возвращение к земле" (Reerdigung). Соответствующий закон был принят 18 июня. Теперь этот метод официально стал третьей формой захоронения наряду с традиционным захоронением в гробу и кремацией.