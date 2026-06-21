Новый способ захоронения в Германии: как проходит и сколько стоит процедура

Третий способ захоронения в Германии. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн стала первым регионом Германии, официально признавшим новый способ захоронения — так называемое "возвращение к земле" (Reerdigung). Соответствующие поправки в законодательство были приняты земельным парламентом 18 июня. Теперь этот метод официально признан третьей формой захоронения наряду с традиционным погребением в могиле и кремацией.

О том, какой третий вид захоронения появился в Германии и сколько это стоит, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Deutsche Welle (DW).

Что известно о новом способе захоронения в Германии

Технологию начали тестировать еще в 2022 году. За несколько лет она вызвала значительный интерес не только в Шлезвиг-Гольштейне, но и по всей Германии. Во время процедуры тело помещают в специальный герметичный контейнер, который называют "коконом". Внутри находятся сено, солома и другие растительные материалы.

Благодаря доступу кислорода и деятельности микроорганизмов запускается естественный процесс разложения. Контейнер регулярно перемещают, а температура внутри постепенно повышается. Примерно через 40 дней тело вместе с растительными материалами превращается в гумусоподобную массу, похожую на компост.

После дополнительной обработки остатков костей всё вместе захоранивают на кладбище в биоразлагаемой упаковке. При этом традиционный гроб не используется, но захоронение всё равно должно происходить на территории кладбища.

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Стоимость процедуры начинается от 4 250 евро (почти 219 тыс. грн). Окончательная цена зависит от:

церемонии;

места захоронения;

дополнительных услуг.

По словам специалистов, общие расходы примерно соответствуют стоимости обычного захоронения, тогда как кремация обычно обходится дешевле.

Несмотря на то, что этот метод пока разрешен только в одной федеральной земле, им уже интересуются жители других регионов. В некоторых случаях тела специально доставляли в Шлезвиг-Гольштейн для проведения процедуры.

Почему новый способ захоронения считают экологичным

Сторонники "возвращения к земле" называют его более экологичной альтернативой кремации. В ходе процесса не происходит сжигания, а значит, потенциально сокращаются выбросы углекислого газа.

Кроме того, в землю не попадают лакированные гробы и синтетические материалы. В ходе тестирования власти региона не выявили рисков для окружающей среды или здоровья людей.

Несмотря на это, независимых масштабных исследований, которые позволили бы точно сравнить экологичность различных способов захоронения, пока нет.

Почему не все поддерживают нововведение

Крупнейшие христианские церкви региона в целом положительно отнеслись к новому методу. Представители конфессий считают, что он не противоречит христианским взглядам при условии уважительного отношения к умершему.

Однако критики обращают внимание на моральные и этические вопросы. По их мнению, превращение человеческого тела в почву может изменить традиционное отношение к погребению и вызвать дискуссии об уважении к умершим.

Сторонники же напоминают, что в свое время подобные споры велись и вокруг кремации. Они считают, что новый метод лишь отражает естественный круговорот жизни в природе.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы, занимающиеся захоронением родных или близких, могут получить денежную помощь от государства. Сумма выплаты зависит от статуса умершего. Имеет значение: работал ли он, был ли застрахован или получал пенсию.

Также Новини.LIVE сообщали, что прожиточный минимум в Германии является важным показателем, который используется для начисления социальных выплат, определения необлагаемого дохода и защиты людей от чрезмерных сборов. Поэтому знать его размер полезно не только получателям помощи, но и всем гражданам.