Аннулирование виз в США: администрация Трампа готовит рекордную волну аннулирований

Дональд Трамп. Фото: УНИАН

Администрация Дональда Трампа готовит рекордную по масштабам массовую отмену деловых и туристических виз. Меры затронут около 200 тысяч иностранцев, въехавших в США по краткосрочным визам. После чего они обратились или в настоящее время обращаются с просьбой о предоставлении убежища. Согласно документам Государственного департамента США и информации должностных лиц, решение реализуется в тесной координации с Министерством внутренней безопасности.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что ждет мигрантов в США в случае принятия такого решения.

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Причина и механизм аннулирования

Чиновники подчеркивают, что туристические и деловые визы (В1 и В2) выдаются исключительно для временных поездок. Цель таких поездок обычно заключается в бизнесе, туризме или лечении. Однако некоторые иностранцы после прибытия на территорию США сразу обращаются в местные органы с просьбой предоставить убежище, чтобы остаться в Америке. Подача таких заявлений на убежище после въезда рассматривается администрацией как обход миграционного законодательства.

По данным американского издания, основные детали процедуры:

Под аннулирование подпадают визы, выданные в период с 2016 по 2026 годы. Отмена статуса туристического или делового посетителя не означает автоматического выдворения из страны. Большинству заявителей будет изменена категория до завершения рассмотрения их дел. Изъятие и аннулирование документов будет происходить на постоянной основе по мере поступления данных от Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Ужесточение миграционной политики Трампа

С момента начала второго президентского срока Дональда Трампа Госдепартамент существенно ужесточил требования к соискателям виз. Начиная с обязательного предоставления истории социальных сетей и введения финансовых залогов, заканчивая запретом на въезд гражданам отдельных стран.

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За последние полтора года Госдепартамент уже аннулировал около 175 тысяч виз лицам, обвиняемым в преступлениях, или тем, кто выступал против внешней политики США. Новое решение в отношении просителей убежища станет самым масштабным разовым аннулированием визовых документов в истории Соединенных Штатов Америки. По прогнозам экспертов, оно неизбежно станет предметом судебных обжалований, количество которых будет чрезмерно большим.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о категориях украинцев, которые могут оказаться первыми в очереди на депортацию. Для украинцев в Европейском Союзе продлили срок временной защиты до марта 2028 года. В то же время нарушителям за рубежом не рады.

Также Новини.LIVE сообщали об основных причинах депортации из Германии и Польши. В случае уголовных правонарушений или несоблюдения миграционных правил принудительного выдворения не избежать. Однако существует немало других причин для возвращения украинцев домой.