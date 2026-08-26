Анулювання віз США: адміністрація Трампа готує рекордне скасування

Дональд Трамп. Фото: УНІАН

Адміністрація Дональда Трампа готує рекордне за всі часи масове скасування ділових та туристичних віз. Заходи торкнуться близько 200 тисяч іноземців, які в'їхали до США за короткостроковими візами. Після чого звернулися чи наразі звертаються за наданням притулку. Згідно з документами Державного департаменту США та інформацією посадових осіб, рішення реалізується у тісній координації з Міністерством внутрішньої безпеки.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що очікує мігрантів США у разі ухвалення такого рішення.

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Причина та механізм анулювання

Урядовці наголошують, що туристичні та ділові візи (В1 і В2) видаються виключно для тимчасових поїздок. Мета таких поїздок зазвичай: бізнес, туризм чи лікування. Проте деякі іноземці після прибуття на територію США одразу звертаються до місцевих органів з проханням надати притулок, аби залишитись в Америці. Подача таких заяв на притулок після в'їзду розглядається адміністрацією як обхід міграційного законодавства.

За словами американського видання, основні деталі процедури:

Під анулювання підпадають візи, видані у проміжку між 2016 та 2026 роками. Скасування статусу туристичного чи ділового візитера не означає автоматичного видворення з країни. Більшості заявникам буде змінено категорію до завершення розгляду їхніх справ. Вилучення та анулювання документів відбуватиметься на постійній основі в міру надходження даних від Служби громадянства та імміграції США USCIS.

Посилення міграційної політики Трампа

З моменту початку другого президентського терміну Дональда Трампа, Держдепартамент суттєво посилив вимоги до кандидатів на візи. Починаючи від обов'язкового надання історії соціальних мереж та введення фінансових застав, закінчуючи забороною в'їзду громадянам окремих країн.

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Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про категорії українців, які можуть бути першими в черзі на депортацію. Для українців у Європейському Союзі продовжили термін тимчасового захисту до березня 2028 року. Водночас порушникам за кордоном не раді.

Також Новини.LIVE повідомляли про основні причини депортації з Німеччини та Польщі. У разі кримінальних правопорушень чи недотримання міграційних правил примусового видворення не уникнути. Проте існує чимало інших причин для повернення українців додому.