Мародерство во время войны — какое наказание ждет преступников

Дата публикации 21 ноября 2025 09:10
обновлено: 09:57
Мародерство во время войны — кого могут привлечь к ответственности и как наказывают
Человек в тюрьме. Фото: Pexels

С началом полномасштабной войны в Украине стала актуальной проблема мародерства. Однако граждане часто неправильно трактуют этот термин, подвязывая его к обычным кражам в магазинах или присвоению чужого имущества в домах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кого на самом деле следует считать мародерами и какое наказание грозит правонарушителям.

Кто такие мародеры на самом деле

Если преступник ограбил магазин в заброшенном поселке во время войны или пролез в чужой дом и украл личные вещи хозяев, его нельзя назвать мародером. Ведь в рамках украинского уголовного законодательства этим термином квалифицируют исключительно военное правонарушение.

Его суть — похищение имущества раненого/погибшего солдата на поле боя. То есть это преступление может совершить только военный в отношении другого служащего. А присвоение чужих вещей гражданскими лицами в условиях войны квалифицируют как кражу или грабеж.

Поле боя — это участок, где велись или ведутся боевые действия, включая тыловые территории, что подвергались вражеским обстрелам. Личным имуществом солдата следует считать предметы обмундирования и вещи, не подлежащие боевому применению, в частности деньги, драгоценности, часы и т.д.

Какая ответственность за мародерство

В Украине пересмотрели наказание за такое преступление. Ранее минимальный срок лишения свободы составлял 3 года. А после вступления в силу закона от 03.03.2022 № 2117-IX "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство", минимальный срок заключения увеличился до 5 лет (ч. 1 ст. 432 УКУ).

За кражу или грабеж также предусмотрена усиленная уголовная ответственность, поскольку совершение преступления против собственности в условиях военного положения является отягчающим обстоятельством. Кража наказывается лишением свободы от 5 до 8 лет (ч. 4 ст. 185 УКУ), а грабеж — заключением на срок от 7 до 10 лет (ч. 4 ст. 186 УКК).

Напомним, в Украине за отдельные валютные операции предусмотрено заключение. Отмывание средств через фиктивные сделки наказывается 3-6 годами тюрьмы, за сбыт фальшивых долларов или евро могут посадить на 3-7 лет.

Также мы писали, что Италия возглавила рейтинг самых опасных для туристов стран по карманным кражам. На втором месте Франция, в частности Эйфелева башня, об опасности возле которой массово пишут в Google.

