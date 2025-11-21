Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мародерство під час війни — яке покарання чекає злочинців

Мародерство під час війни — яке покарання чекає злочинців

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 09:10
Оновлено: 13:56
Мародерство під час війни — кого можуть притягнути до відповідальності та як карають
Людина у в'язниці. Фото: Pexels

З початком повномасштабної війни в Україні стала актуальною проблема мародерства. Однак громадяни часто неправильно трактують цей термін, підв’язуючи його до звичайних крадіжок у магазинах або привласнення чужого майна в оселях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого насправді слід вважати мародерами та яке покарання загрожує правопорушникам.

Реклама
Читайте також:

Хто такі мародери насправді

Якщо злочинець пограбував магазин у покинутому селищі під час війни чи пролізти у чужий будинок і вкрав особисті речі господарів, його не можна назвати мародером. Адже в межах українського кримінального законодавства цим терміном кваліфікують виключно військове правопорушення.

Його суть — викрадення майна пораненого/загиблого солдата на полі бою. Тобто цей злочин може вчинити тільки військовий стосовно іншого службовця. А привласнення чужих речей цивільними особами в умовах війни кваліфікують як крадіжку чи грабіж.

Поле бою — це ділянка, де велися або ведуться бойові дії, включно з тиловими територіями, які піддавалися ворожим обстрілам. Особистим майном солдата слід вважати предмети обмундирування та речі, що не підлягають бойовому застосуванню, зокрема гроші, коштовності, годинник тощо.

Яка відповідальність за мародерство

В Україні переглянули покарання за такий злочин. Раніше мінімальний термін позбавлення волі становив 3 роки. А після набрання чинності закону від 03.03.2022 № 2117-IX "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство", мінімальний строк ув'язнення збільшився до 5 років (ч. 1 ст. 432 ККУ).

За крадіжку чи грабіж також передбачена посилена кримінальна відповідальність, оскільки вчинення злочину проти власності в умовах воєнного стану є обтяжливою обставиною. Крадіжка карається позбавленням волі від 5 до 8 років (ч. 4 ст. 185 ККУ), а грабіж — ув'язненням на строк від 7 до 10 років (ч. 4 ст. 186 ККК).

Нагадаємо, в Україні за окремі валютні операції передбачене ув'язнення. Відмивання коштів через фіктивні угоди карається 3-6 роками тюрми, за збут фальшивих доларів чи євро можуть посадити на 3-7 років.

Також ми писали, що Італія очолила рейтинг найнебезпечніших для туристів країн щодо кишенькових крадіжок. На другому місці Франція, зокрема Ейфелева вежа, про небезпеку біля якої масово пишуть у Google.

в'язниця військові покарання майно крадіжка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації