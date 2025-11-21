Мародерство під час війни — кого можуть притягнути до відповідальності та як карають

Людина у в'язниці. Фото: Pexels

З початком повномасштабної війни в Україні стала актуальною проблема мародерства. Однак громадяни часто неправильно трактують цей термін, підв’язуючи його до звичайних крадіжок у магазинах або привласнення чужого майна в оселях.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кого насправді слід вважати мародерами та яке покарання загрожує правопорушникам.

Хто такі мародери насправді

Якщо злочинець пограбував магазин у покинутому селищі під час війни чи пролізти у чужий будинок і вкрав особисті речі господарів, його не можна назвати мародером. Адже в межах українського кримінального законодавства цим терміном кваліфікують виключно військове правопорушення.

Його суть — викрадення майна пораненого/загиблого солдата на полі бою. Тобто цей злочин може вчинити тільки військовий стосовно іншого службовця. А привласнення чужих речей цивільними особами в умовах війни кваліфікують як крадіжку чи грабіж.

Поле бою — це ділянка, де велися або ведуться бойові дії, включно з тиловими територіями, які піддавалися ворожим обстрілам. Особистим майном солдата слід вважати предмети обмундирування та речі, що не підлягають бойовому застосуванню, зокрема гроші, коштовності, годинник тощо.

Яка відповідальність за мародерство

В Україні переглянули покарання за такий злочин. Раніше мінімальний термін позбавлення волі становив 3 роки. А після набрання чинності закону від 03.03.2022 № 2117-IX "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство", мінімальний строк ув'язнення збільшився до 5 років (ч. 1 ст. 432 ККУ).

За крадіжку чи грабіж також передбачена посилена кримінальна відповідальність, оскільки вчинення злочину проти власності в умовах воєнного стану є обтяжливою обставиною. Крадіжка карається позбавленням волі від 5 до 8 років (ч. 4 ст. 185 ККУ), а грабіж — ув'язненням на строк від 7 до 10 років (ч. 4 ст. 186 ККК).

