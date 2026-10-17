Налог на скидки в Украине: кто должен уплачивать НДФЛ и военный сбор

Люди в торговом центре. Фото: Новини.LIVE

Попасть на крупную распродажу или получить персональную скидку на желанный товар — приятно для любого покупателя. Впрочем, мало кто догадывается, что с точки зрения налогового законодательства экономическая выгода от приобретения товара дешевле его рыночной стоимости может быть признана дополнительным благом. Все зависит от того, была ли скидка открытой для всех или ее предоставили лично вам.

В каких случаях персональная скидка считается дополнительным благом, кто должен платить налоги и нужно ли покупателю бежать в налоговую с декларацией, сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

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Публичное предложение против индивидуального

Ключевым критерием, определяющим наличие или отсутствие налоговых обязательств, является доступность скидки для широкого круга потребителей.

если магазин устанавливает сниженные цены для всех покупателей или для отдельной категории клиентов на равных условиях (например, для владельцев дисконтных карт, во время сезонной распродажи или Black Friday), полученная выгода не считается доходом физического лица и не подлежит налогообложению;

если же снижение цены предоставляется исключительно конкретному лицу на индивидуальных условиях, сумма такой экономии считается его дополнительным благом.

В случае предоставления индивидуальной скидки налогообложению подлежит не полная рыночная стоимость товара, а лишь сумма разницы между обычной ценой и фактически уплаченной стоимостью. На эту разницу начисляется налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18% и военный сбор в размере 5%.

Кто платит налоги и нужно ли подавать декларацию

Несмотря на возникновение налоговых обязательств при получении персональной скидки, покупателю, как правило, не приходится самостоятельно рассчитывать суммы или обращаться в налоговые органы.

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Если индивидуальную скидку предоставляет юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель, именно оно должно уплатить налог. То есть продавец самостоятельно начисляет, удерживает из суммы дополнительного блага и перечисляет в государственный бюджет необходимые 18% НДФЛ и 5% военного сбора, а также отражает эту операцию в соответствующей налоговой отчетности.

Обычный покупатель не обязан лично уплачивать эти налоги или подавать годовую декларацию об имущественном положении и доходах только из-за того, что получил персональную скидку в магазине.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о скидках на коммунальные услуги. Одними из таких являются семьи, в которых трое и более детей. Это утверждено статьей 13 закона "Об охране детства".

Также Новини.LIVE сообщали, какие скидки действуют для военных в октябре. Воспользоваться ими защитники и защитницы могут через приложение "Армия+". Скидки действуют на железнодорожные билеты, топливо, медицинские и почтовые услуги, продукты, технику и многое другое.