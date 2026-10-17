Податок на знижки в Україні: хто має сплатити ПДФО і військовий збір

Люди у торговому центрі. Фото: Новини.LIVE

Натрапити на великий розпродаж або отримати персональну знижку на омріяний товар — приємна для будь-якого покупця. Втім, мало хто здогадується, що з погляду податкового законодавства економічна вигода від придбання товару дешевше його ринкової вартості може бути визнана додатковим благом. Усе залежить від того, чи була знижка відкритою для всіх, чи її надали особисто вам.

У яких випадках персональна знижка вважається додатковим благом, хто повинен сплачувати податки та чи потрібно покупцеві бігти до податкової з декларацією повідомляє Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Реклама

Публічна пропозиція проти індивідуальної

Ключовим критерієм, який визначає наявність або відсутність податкових зобов'язань, є доступність знижки для широкого кола споживачів.

якщо магазин встановлює знижені ціни для всіх покупців або для окремої категорії клієнтів на рівних умовах (наприклад, для власників дисконтних карток, під час сезонного розпродажу чи Black Friday), отримана вигода не вважається доходом фізичної особи та не підлягає оподаткуванню;

якщо ж зниження ціни надається виключно конкретній людині на персональних умовах, сума такої економії вважається її додатковим благом.

У разі надання індивідуальної знижки оподаткуванню підлягає не повна ринкова вартість товару, а лише сума різниці між звичайною ціною та фактично сплаченою вартістю. На цю різницю нараховується податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 5%.

Хто сплачує податки та чи потрібно подавати декларацію

Попри факт виникнення податкових зобов'язань під час отримання персональної знижки, покупцеві зазвичай не доводиться самостійно розраховувати суми або звертатися до податкових органів.

Читайте також:

Якщо індивідуальну знижку надає юридична особа або фізична особа-підприємець, саме вона має сплатити податок. Тобто, продавець самостійно нарахувує, утримує із суми додаткового блага та перераховує до державного бюджету необхідні 18% ПДФО та 5% військового збору, а також відображає цю операцію у відповідній податковій звітності.

Пересічний покупець не зобов'язаний особисто сплачувати ці податки або подавати річну декларацію про майновий стан і доходи лише через факт отримання персональної знижки у магазині.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про знижки на комунальні послуги. Одними з такиї є сім'ї, де є троє і більше дітей. Це затверджено статтею 13 закону "Про охорону дитинства".

Також Новини.LIVE повідомляли, які знижки діють для військових у жовтні. Скористатись ними захисники та захисниці можуть через додаток "Армія+". Знижки діють на залізничні квитки, паливо, медичні та поштові послуги, продукти, техніку і багато іншого.