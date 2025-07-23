lifecell поднял стоимость звонков — сколько теперь будут платить абоненты

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. С 23 июля 2025 года lifecell поднял стоимость исходящих звонков на городские номера и другие сети по Украине. Но нововведение будет касаться не всех тарифных планов.

Об этом говорится на официальном сайте lifecell.

Реклама

Читайте также:

Новая стоимость исходящих звонков

До 23 июля украинцы платили за каждую минуту разговора 2 грн. Эту тарификацию применяют сверх базового пакета услуг или в случае неуплаты за тарифный план. Отныне абонентам придется тратить 3 грн на каждую использованную минуту разговора при звонке на городские номера или другие сети (кроме lifecell).

Изменения распространились на такие тарифы:

"Бизнес Стартап/Команда/Импульс/Актив/Прогресс";

"Бизнес Союз/Альянс/Лига";

"Бизнес легкий/особый/ультра";

"Бизнес Мини/Интерн/Джуниор/Уверенный/ Перспективный/Эксперт/Сеньор/Лидер/Бос" послеоплата;

"Футбол/ Консультант+";

"Диджитал офис 250/250+/300";

"Бизнес лайфселл 349";

"Партнер 190/250";

"Интернет для бизнеса 30Гб/60Гб/100Гб/300Гб";

"Ваш выбор";

"Бизнес старт/Бизнес свобода/Бизнес премиум";

"Бизнес плюс 199";

"Бизнес плюс 169";

"Партнер 190/250".

Новая стоимость применяется также во всех указанных тарифах послеоплаты.

Больше минут от lifecell

Мобильный оператор предлагает несколько дополнительных услуг, которые пригодятся для увеличения количества доступных минут. Например, сервис "Экономные звонки" позволяет заказать от 50 до 200 минут на разговоры, если не хватает базового наполнения тарифного плана. Цена — 40 грн за 50 минут, 60 грн за 100 минут и 80 грн за 200 минут.

"Услуга автоматически продлевается на следующие 4 недели или после использования предоставленных минут менее чем за 4 недели при наличии достаточной суммы денег на счету", — говорится на сайте lifecell.

Отдельно можно активировать услугу "Неделя разговоров", получив безлимит на разговоры в сети мобильного оператора в течение семи дней. Сервис доступен для индивидуальных абонентов lifecell и стоит 40 грн. Даже после смены тарифа предоставленный объем минут сохранится.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут сэкономить на связи, если перейдут в сеть со своим мобильным номером. Тогда тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" будет стоить всего 220 грн/мес. вместо 350 грн. Плюс клиенты получат безлимитный трафик вместо 20 ГБ.

Также мы писали, какими бюджетными тарифными планами от Vodafone могут воспользоваться украинцы в июле 2025 года. После переноса номера в сеть удастся снизить стоимость пакетов услуг. Например, тариф Flexx GO будет стоить 200 грн вместо 320 грн.