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Головна Економіка Бюджетні тарифи Vodafone — що можна під'єднати дешевше в липні

Бюджетні тарифи Vodafone — що можна під'єднати дешевше в липні

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 11:10
Бюджетні тарифи від Vodafone — на які пакети послуг оператор знизив ціни
Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Мобільні оператори пропонують абонентам спеціальні акції та знижки, які дозволяють економити на послугах. Vodafone не виняток — компанія забезпечила клієнтів вигідними умовами обслуговування. Потрібно лише обрати тарифний план за зниженою ціною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифи Vodafone коштують дешевше в липні 2025 року.

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Ціни після перенесення номера

Завдяки сервісу MNP мобільні абоненти можуть переносити номер в іншу мережу, наприклад, з Київстару чи lifecell у Vodafone. При цьому залишається незмінною вся комбінація цифр, навіть код, тому не потрібно повідомляти всім родичам/друзям/колегам свій новий номер.

Хороша новина в тому, що Vodafone стимулює українців змінювати оператора, знижуючи вартість тарифних планів у разі перенесення мобільного номера. Акція діє тимчасово — від шести до дванадцяти місяців користування. Але знижка протягом цього часу суттєва, зокрема:

  • Red Start — 200 грн замість 240 грн;
  • Turbo — 200 грн замість 270 грн;
  • Flexx GO — 200 грн замість 320 грн;
  • Joice Pro — 250 грн замість 330 грн;
  • Red Unlim — 300 грн замість 400 грн;
  • Flexx TOP — 350 грн замість 500 грн;
  • Red Unlim Max — 430 грн замість 575 грн.
Бюджетні тарифи Vodafone — що можна підключити дешевше в липні - фото 1
Знижки на тарифи Vodafone після перенесення номера. Фото: скриншот

Інтернет для дому

Клієнти мобільного оператора можуть отримати доступ до безлімітного домашнього інтернету на швидкості до 1 ГБ/с повністю безплатно. Акційна вартість діятиме для нових абонентів упродовж трьох місяців з дати підключення, далі активується базова ціна тарифного плану.

"Підключайте інтернет для дому від Vodafone у межах акції "Спробуй Гігабіт Потрійна" з 3 березня по 31 грудня 2025  року (включно). Та отримайте будь-який тариф Vodafone Gigabit Net за 0 грн на перші 3 місяці користування", — уточнили в компанії.

Стандартна вартість послуг становить від 250 до 375 грн/міс. залежно від обраного тарифу. Для використання швидкісного оптичного інтернету доведеться встановити абонентський термінал, цим займається Vodafone без додаткової плати.

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Знижки на домашній інтернет від Vodafone. Фото: скриншот

Знижки для корпоративних клієнтів

Бізнес-абоненти можуть отримати знижку 25% на будь-який тарифний план у лінійці. Знижена ціна діятиме для ФОПів та юридичних осіб протягом року обслуговування. Але важливо вперше підключати корпоративний зв'язок Vodafone, інакше акційна пропозиція не активується.

Ціни досить лояльні. За бізнес-тариф Connect доведеться платити 220 грн замість 300 грн упродовж року, Connect+ — 450 грн замість 600 грн, Pro — 200 грн замість 270 грн, Unlim — 270 грн замість 360 грн, Unlim Plus — 340 грн замість 450 грн, Ultra L — 450 грн замість 600 грн, Ultra XL — 640 грн замість 850 грн, Ultra VIP — 90 грн замість 1 200 грн.

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть отримати додатково 150 ГБ мобільного інтернету. Для цього треба під'єднати тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" за 500 грн/міс. та активувати спеціальну Суперсилу "SIM для роутера".

Також ми писали, що популярні українські оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — приготували для користувачів у липні 2025 року. Клієнти мають змогу під'єднати кілька нових тарифів із покращеними умовами обслуговування.

Vodafone зв'язок ціни мобільний оператор знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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