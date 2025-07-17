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Главная Экономика Бюджетные тарифы Vodafone — что можно подключить дешевле в июле

Бюджетные тарифы Vodafone — что можно подключить дешевле в июле

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:10
Бюджетные тарифы от Vodafone — на какие пакеты услуг оператор снизил цены
Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Мобильные операторы предлагают абонентам специальные акции и скидки, позволяющие экономить на услугах. Vodafone не исключение — компания обеспечила клиентов выгодными условиями обслуживания. Нужно лишь выбрать тарифный план по сниженной цене.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифы Vodafone стоят дешевле в июле 2025 года.

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Цены после переноса номера

Благодаря сервису MNP мобильные абоненты могут переносить номер в другую сеть, например, с Киевстара или lifecell в Vodafone. При этом остается неизменной вся комбинация цифр, даже код, поэтому не нужно сообщать всем родственникам/друзьям/коллегам свой новый номер.

Хорошая новость в том, что Vodafone стимулирует украинцев менять оператора, снижая стоимость тарифных планов в случае переноса мобильного номера. Акция действует временно — от шести до двенадцати месяцев пользования. Но скидка в течение этого времени существенная, в частности:

  • Red Start — 200 грн вместо 240 грн;
  • Turbo — 200 грн вместо 270 грн;
  • Flexx GO — 200 грн вместо 320 грн;
  • Joice Pro — 250 грн вместо 330 грн;
  • Red Unlim — 300 грн вместо 400 грн;
  • Flexx TOP — 350 грн вместо 500 грн;
  • Red Unlim Max — 430 грн вместо 575 грн.
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Скидки на тарифы Vodafone после переноса номера. Фото: скриншот

Интернет для дома

Клиенты мобильного оператора могут получить доступ к безлимитному домашнему интернету на скорости до 1 ГБ/с полностью бесплатно. Акционная стоимость будет действовать для новых абонентов в течение трех месяцев с даты подключения, далее активируется базовая цена тарифного плана.

"Подключайте интернет для дома от Vodafone в рамках акции "Попробуй Гигабит Тройная" с 3 марта по 31 декабря 2025 года (включительно). И получите любой тариф Vodafone Gigabit Net за 0 грн на первые 3 месяца пользования", — уточнили в компании.

Стандартная стоимость услуг составляет от 250 до 375 грн/мес. в зависимости от выбранного тарифа. Для использования скоростного оптического интернета придется установить абонентский терминал, этим занимается Vodafone без дополнительной платы.

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Скидки на домашний интернет от Vodafone. Фото: скриншот

Скидки для корпоративных клиентов

Бизнес-абоненты могут получить скидку 25% на любой тарифный план в линейке. Сниженная цена будет действовать для ФЛП и юридических лиц в течение года обслуживания. Но важно впервые подключать корпоративную связь Vodafone, иначе акционное предложение не активируется.

Цены достаточно лояльные. За бизнес-тариф Connect придется платить 220 грн вместо 300 грн в течение года, Connect+ — 450 грн вместо 600 грн, Pro — 200 грн вместо 270 грн, Unlim — 270 грн вместо 360 грн, Unlim Plus — 340 грн вместо 450 грн, Ultra L — 450 грн вместо 600 грн, Ultra XL — 640 грн вместо 850 грн, Ultra VIP — 90 грн вместо 1 200 грн.

Напомним, абоненты Киевстара могут получить дополнительно 150 ГБ мобильного интернета. Для этого надо подключить тарифный план "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой" за 500 грн/мес. и активировать специальную Суперсилу "SIM для роутера".

Также мы писали, что популярные украинские операторы — Киевстар, Vodafone и lifecell — приготовили для пользователей в июле 2025 года. Клиенты могут подключить несколько новых тарифов с улучшенными условиями обслуживания.

Vodafone связь цены мобильный оператор скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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