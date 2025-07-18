Київстар знизив вартість тарифів для деяких абонентів — хто може економити на зв’язку

Дівчина з телефоном. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор запровадив вигідні умови для абонентів, які перейдуть в мережу Київстару зі своїм номером. Українці зможуть менше платити за тарифний план, отримають безлімітний інтернет, необмежені дзвінки та інші подарунки.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

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Тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий"

Акційна пропозиція поширюється на два популярні тарифи, один із них — "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 350 грн/міс. Стандартні умови включають 20 ГБ трафіку (плюс ще 20 ГБ за вчасне поповнення рахунку), домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с, безлім на Київстар, 150 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, Суперсилу на вибір.

"Для клієнтів, які переходять в мережу Київстар зі своїм номером, ми пропонуємо спеціальні умови: знижена ціна, безлім на мобільний інтернет в Україні, безлім дзвінки на Київстар, а також хвилини на інші мережі", — констатували в компанії.

Підключивши тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" після переходу в мережу, українці платитимуть всього 220 грн/міс. та отримають безлім на мобільний трафік в Україні — 100 ГБ без обмеження швидкості. По закінченню наданого обсягу швидкість інтернету знизиться до 0,8 Мбіт/с.

До всього, в тарифі з'явиться Суперсила "Економія", з допомогою якої можна зменшити плату на 50 грн. Це актуально для абонентів, які користуються здебільшого дзвінками в мережі Київстар, а наповнення інших послуг майже не витрачають.

Тарифи від Київстару. Фото: скриншот

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутий"

Вигода поширюється також на тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" за 500 грн/міс. За умови перенесення номера користувачі отримають:

знижену ціну 350 грн/міс.;

безлім на трафік;

необмежені дзвінки на Київстар;

300 хвилин на розмови по Україні та за кордон;

домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с.

Базове наповнення включає 50 ГБ трафіку (+50 ГБ за вчасну оплачу тарифу). Клієнти можуть використовувати сервіс "Роумінг як вдома", додавати Суперсили на вибір та здійснювати інші доступні маніпуляції. Це вигідне рішення для українців, які прагнуть мати великі обсяги послуг, але не хочуть переплачувати за мобільний зв'язок.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар запропонував абонентам чимало тарифних планів зі знижками. Наприклад, користувачі домашнього інтернету можуть платити лише 200 грн за пакет послуг упродовж шести місяців. А новим бізнес-клієнтам знизили ціни на 35%.

Також ми писали, що в lifecell немає ліміту на поповнення мобільного рахунку, але є обмеження на окремі канали — 2,5 тис. грн за транзакцію через сайт. Ліміт у Київстарі — 8 тис. грн, у Vodafone — до 14,9 тис. грн і лише три поповнення на день.