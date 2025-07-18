Киевстар снизил стоимость тарифов для некоторых абонентов — кто может экономить на связи

Девушка с телефоном. Фото: Unsplash

Популярный мобильный оператор ввел выгодные условия для абонентов, которые перейдут в сеть Киевстара со своим номером. Украинцы смогут меньше платить за тарифный план, получат безлимитный интернет, неограниченные звонки и другие подарки.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Реклама

Читайте также:

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий"

Акционное предложение распространяется на два популярных тарифа, один из них — "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 350 грн/мес. Стандартные условия включают 20 ГБ трафика (плюс еще 20 ГБ за своевременное пополнение счета), домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, безлим на Киевстар, 150 минут на звонки по Украине и за границу, Суперсилу на выбор.

"Для клиентов, которые переходят в сеть Киевстар со своим номером, мы предлагаем специальные условия: сниженная цена, безлим на мобильный интернет в Украине, безлим звонки на Киевстар, а также минуты на другие сети", — констатировали в компании.

Подключив тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" после перехода в сеть, украинцы будут платить всего 220 грн/мес. и получат безлим на мобильный трафик в Украине — 100 ГБ без ограничения скорости. По окончанию предоставленного объема скорость интернета снизится до 0,8 Мбит/с.

Ко всему, в тарифе появится Суперсила "Экономия", с помощью которой можно уменьшить плату на 50 грн. Это актуально для абонентов, которые пользуются в основном звонками в сети Киевстар, а наполнение других услуг почти не тратят.

Тарифы от Киевстара. Фото: скриншот

Тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутий"

Выгода распространяется также на тарифный план "ВСЕ РАЗОМ Крутий" за 500 грн/мес. При условии переноса номера пользователи получат:

сниженную цену 350 грн/мес;

безлим на трафик;

неограниченные звонки на Киевстар;

300 минут на разговоры по Украине и за границу;

домашний интернет на скорости до 1 Гбит/с.

Базовое наполнение включает 50 ГБ трафика (+50 ГБ за своевременную оплату тарифа). Клиенты могут использовать сервис "Роуминг как дома", добавлять Суперсилы на выбор и осуществлять другие доступные манипуляции. Это выгодное решение для украинцев, которые стремятся иметь большие объемы услуг, но не хотят переплачивать за мобильную связь.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар предложил абонентам немало тарифных планов со скидками. Например, пользователи домашнего интернета могут платить всего 200 грн за пакет услуг в течение шести месяцев. А новым бизнес-клиентам снизили цены на 35%.

Также мы писали, что у lifecell нет лимита на пополнение мобильного счета, но есть ограничение на отдельные каналы — 2,5 тыс. грн за транзакцию через сайт. Лимит в Киевстаре — 8 тыс. грн, в Vodafone — до 14,9 тыс. грн и только три пополнения в день.