Київстар знизив вартість тарифів — якими знижками можуть скористатися абоненти в липні

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Абоненти мобільного зв’язку можуть користуватися спеціальними акціями і знижками від операторів, зокрема Київстару. Це допоможе економити на послугах, не переплачуючи за доступні тарифні плани.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які тарифи Київстару коштують дешевше в липні 2025 року.

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Тарифи Київстару зі знижками

Для користувачів домашнього інтернету запровадили вигідні акції: тариф "Удача" коштуватиме всього 100 грн замість 200 грн упродовж шести місяців, а пакет "Дім" обходитиметься у 200 грн замість 350 грн протягом трьох місяців обслуговування.

Тарифи "Все разом" теж набагато дешевші в липні — вартість становитиме 200 грн упродовж трьох місяців користування. А стандартні ціни перебувають на рівні 250, 350 і 500 грн. У пакети входить домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с, Київстар ТБ, 20 ГБ трафіку, понад 6 ГБ у роумінгу, 1200 хвилин на розмови по Україні, різні Суперсили без доплат.

Тарифи Київстару зі знижками. Фото: скриншот

Окремі знижки передбачені для нових корпоративних абонентів Київстару. На бізнес-лінійку діє акція -35% упродовж шести місяців:

Бізнес UA. Лайт — 195 грн замість 300 грн;

Бізнес UA. Оптимум — 390 грн замість 600 грн;

Бізнес UA. Максимум — 650 грн замість 1000 грн.

В деяких тарифних планах для приватних осіб передбачили подвоєння гігабайтів і хвилин на розмови в усіх напрямках за умови вчасної оплати пакета послуг. Користувачі "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 350 грн/міс. отримають 40 ГБ трафіку і 300 хвилин, абоненти "ВСЕ РАЗОМ Крутий" за 500 грн/міс. будуть витрачати 100 ГБ мобільного інтернету і 600 хвилин на розмови.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть отримати 150 ГБ безплатного мобільного трафіку, підключивши тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутий". Це передбачає послуга "SIM для роутера", яка забезпечує інтернетом в умовах відсутності фіксованого з'єднання.

Також ми писали, що популярні мобільні оператори України — Київстар, Vodafone та lifecell — приготували для клієнтів зміни у липні 2025 року. Абоненти можуть підключити кілька нових тарифів з покращеними умовами обслуговування.