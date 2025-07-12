Киевстар снизил стоимость тарифов — какими скидками могут воспользоваться абоненты в июле

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Абоненты мобильной связи могут пользоваться специальными акциями и скидками от операторов, в частности Киевстара. Это поможет экономить на услугах, не переплачивая за доступные тарифные планы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие тарифы Киевстара стоят дешевле в июле 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Тарифы Киевстара со скидками

Для пользователей домашнего интернета ввели выгодные акции: тариф "Удача" будет стоить всего 100 грн вместо 200 грн в течение шести месяцев, а пакет "Дім" обойдется в 200 грн вместо 350 грн в течение трех месяцев обслуживания.

Тарифы "Все вместе" тоже намного дешевле в июле — стоимость составит 200 грн в течение трех месяцев пользования. А стандартные цены находятся на уровне 250, 350 и 500 грн. В пакеты входит домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, Киевстар ТВ, 20 ГБ трафика, более 6 ГБ в роуминге, 1200 минут на разговоры по Украине, различные Суперсилы без доплат.

Тарифы Киевстара со скидками. Фото: скриншот

Отдельные скидки предусмотрены для новых корпоративных абонентов Киевстара. На бизнес-линейку действует акция -35% в течение шести месяцев:

Бизнес UA. Лайт — 195 грн вместо 300 грн;

Бизнес UA. Оптимум — 390 грн вместо 600 грн;

Бизнес UA. Максимум — 650 грн вместо 1000 грн.

В некоторых тарифных планах для частных лиц предусмотрели удвоение гигабайтов и минут на разговоры по всем направлениям при условии своевременной оплаты пакета услуг. Пользователи "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 350 грн/мес. получат 40 ГБ трафика и 300 минут, абоненты "ВСЕ РАЗОМ Крутой" за 500 грн/мес. будут тратить 100 ГБ мобильного интернета и 600 минут на разговоры.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, абоненты Киевстара могут получить 150 ГБ бесплатного мобильного трафика, подключив тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой". Это предусматривает услуга "SIM для роутера", которая обеспечивает интернетом в условиях отсутствия фиксированного соединения.

Также мы писали, что популярные мобильные операторы Украины — Киевстар, Vodafone и lifecell — приготовили для клиентов изменения в июле 2025 года. Абоненты могут подключить несколько новых тарифов с улучшенными условиями обслуживания.