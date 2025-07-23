lifecell підняв вартість дзвінків — скільки тепер платитимуть абоненти

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. З 23 липня 2025 року lifecell підняв вартість вихідних дзвінків на міські номери та інші мережі по Україні. Але нововведення стосуватиметься не всіх тарифних планів.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

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Нова вартість вихідних дзвінків

До 23 липня українці сплачували за кожну хвилину розмови 2 грн. Цю тарифікацію застосовують понад базовий пакет послуг або в разі несплати за тарифний план. Відтепер абонентам доведеться витрачати 3 грн на кожну використану хвилину розмови під час дзвінка на міські номери чи інші мережі (окрім lifecell).

Зміни поширилися на такі тарифи:

"Бізнес Стартап/Команда/Імпульс/Актив/Прогрес";

"Бізнес Спілка/Альянс/Ліга";

"Бізнес легкий/особливий/ультра";

"Бізнес Міні/Інтерн/Джуніор/Впевнений/ Перспективний/Експерт/Сеньор/Лідер/Бос" післяоплата;

"Футбол/ Консультант+";

"Діджитал офіс 250/250+/300";

"Бізнес лайфселл 349";

"Партнер 190/250";

"Інтернет для бізнесу 30Гб/60Гб/100Гб/300Гб";

"Ваш вибір";

"Бізнес старт/Бізнес свобода/Бізнес преміум";

"Бізнес плюс 199";

"Бізнес плюс 169";

"Партнер 190/250".

Нова вартість застосовується також у всіх вказаних тарифах післяоплати.

Більше хвилин від lifecell

Мобільний оператор пропонує кілька додаткових послуг, які знадобляться для збільшення кількості доступних хвилин. Наприклад, сервіс "Економні дзвінки" дозволяє замовити від 50 до 200 хвилин на розмови, якщо не вистачає базового наповнення тарифного плану. Ціна — 40 грн за 50 хвилин, 60 грн за 100 хвилин і 80 грн за 200 хвилин.

"Послуга автоматично продовжується на наступні 4 тижні або після використання наданих хвилин менш ніж за 4 тижні за наявності достатньої суми коштів на рахунку", — йдеться на сайті lifecell.

Окремо можна активувати послугу "Тиждень розмов", отримавши безліміт на розмови в мережі мобільного оператора протягом семи днів. Сервіс доступний для індивідуальних абонентів lifecell і коштує 40 грн. Навіть після зміни тарифу наданий обсяг хвилин збережеться.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, абоненти Київстару можуть зекономити на зв’язку, якщо перейдуть у мережу зі своїм мобільним номером. Тоді тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" коштуватиме всього 220 грн/міс. замість 350 грн. Плюс клієнти отримають безлімітний трафік замість 20 ГБ.

Також ми писали, якими бюджетними тарифними планами від Vodafone можуть скористатися українці в липні 2025 року. Після перенесення номера в мережу вдасться знизити вартість пакетів послуг. Наприклад, тариф Flexx GO коштуватиме 200 грн замість 320 грн.