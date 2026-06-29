Льготы для пенсионеров: предоставляет ли государство скидки билеты УЗ в 2026 году

Льготы в поездах Укрзализныци. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

После выхода на пенсию украинцы имеют право на ряд государственных льгот. Одна из них — бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако на железной дороге правила немного другие. Возможность сэкономить зависит от типа поезда.

О том, имеют ли пенсионеры скидки на железнодорожные билеты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Приложение 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Какие скидки для пенсионеров предоставляет Укрзализныця в 2026 году

Пенсионеры могут бесплатно ездить только на пригородных электричках. Если же нужно приобрести билет на поезд дальнего следования, пожилым людям придется заплатить полную стоимость. Отдельных скидок по пенсионному удостоверению в 2026 году не предусмотрено.

Также, согласно постановлению Кабмина №354 "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться городским коммунальным транспортом:

трамваями;

автобусами;

троллейбусами.

Однако в метро и такси льготы не предоставляются. Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение.

Кто ещё может путешествовать на поездах Укрзализныци на льготных условиях

Льготный проезд доступен не только пенсионерам. Например, дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25 % скидку на стоимость проезда в поездах внутреннего сообщения. Дети из многодетных семей могут бесплатно ездить на пригородных электропоездах при наличии соответствующего удостоверения.

Студенты дневной формы обучения могут покупать билеты со скидкой 50 %. Она распространяется на плацкартные вагоны поездов дальнего следования, региональные поезда второго и третьего класса и пригородные электрички. Для этого необходимо предъявить студенческий билет.

Люди с инвалидностью имеют право бесплатно ездить на пригородных электропоездах. Кроме того, с 1 октября по 15 мая они и их сопровождающие могут получить 50% скидку на билеты в поездах дальнего следования.

Участники боевых действий также могут бесплатно пользоваться пригородными электричками. Кроме того, они имеют право один раз в два года бесплатно совершить поездку на поезде дальнего следования в обе стороны или ежегодно приобретать билет с 50-процентной скидкой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля по 31 августа киевские школьники уже не будут иметь льгот на проезд в общественном транспорте. Бесплатным он остается только в течение учебного года — с 1 сентября по 30 июня.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры в Украине также имеют право на бесплатный проезд, однако эта льгота распространяется не на все виды транспорта. В некоторых случаях даже при наличии пенсионного удостоверения придется покупать билет.