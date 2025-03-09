Проезд в транспорте — почему пассажира могут не пустить в автобус

Билет не поможет — почему пассажирам отказывают в проезде
Наличие билета не означает, что пассажир обеспечен местом в автобусе. Водитель имеет право отказать человеку в посадке, такие действия будут законными и оправданными при определенных обстоятельствах. Ведь для пассажиров существуют четкие правила, которые необходимо соблюдать для беспрепятственного проезда в транспорте.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему водитель может отказать в посадке на рейс.
Причины не пустить пассажира в автобус
Получатели транспортных услуг самостоятельно несут ответственность за соблюдение паспортных, визовых, таможенных и эмиграционных правил. На сайте компании, которая предоставляет услуги перевозки в Германию, — Benz Express — опубликовали перечень причин, почему пассажира могут не пустить на рейс или даже высадить без возврата стоимости билета:
- человек пришел на посадку в нетрезвом состоянии;
- имеет явные признаки болезни, что является опасным для других пассажиров автобуса;
- нарушает правила поведения в общественных местах;
- употребляет алкогольные напитки или наркотики, курит в салоне автобуса.
На сайте международного украинского перевозчика KLR Bus говорится, что водитель имеет право отказать в посадке при отсутствии проездного документа, то есть билета. Плюс пассажира не пустят в салон, если он не предоставит полный пакет документов (действительно для международных перевозок). Другие распространенные причины включают:
- большое количество багажа, за который отказывается доплачивать;
- наличие запрещенных предметов;
- присутствие домашнего животного без переноски;
- пребывание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- отсутствие свободных мест в салоне (если поездки происходят без предварительного бронирования или покупки билетов).
Что касается запрещенных предметов, то речь об огнестрельном оружии, взрывчатых материалах, острых и режущих предметах, вредных химических веществах, культурных ценностях и тому подобное. Иными словами, наличие билета не означает беспрепятственное право на проезд в транспорте.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, определенные категории украинцев имеют право бесплатно ездить пригородными поездами. Льготные условия распространяются на пенсионеров, детей из многодетных семей, лиц с инвалидностью, родителей погибших военных, защитников Украины и др.
Также мы писали, что закон обеспечивает лиц с инвалидностью и их сопровождающих льготным (бесплатным) проездом в городском транспорте. Это правило должны выполнять все перевозчики, независимо от формы собственности. Запрещено отказывать льготникам в посадке на рейс.
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