Проїзд у транспорті — чому пасажира можуть не пустити в автобус

Пасажири біля маршрутки. Фото: УНІАН

Наявність квитка не означає, що пасажир забезпечений місцем в автобусі. Водій має право відмовити людині в посадці, такі дії будуть законними і виправданими за певних обставин. Адже для пасажирів існують чіткі правила, яких необхідно дотримуватися для безперешкодного проїзду в транспорті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому водій може відмовити у посадці на рейс.

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Причини не пустити пасажира в автобус

Отримувачі транспортних послуг самостійно несуть відповідальність за дотримання паспортних, візових, митних та еміграційних правил. На сайті компанії, яка надає послуги перевезення до Німеччини Benz Express, опублікували перелік причин, чому пасажира можуть не пустити на рейс або навіть висадити без повернення вартості квитка:

людина прийшла на посадку в нетверезому стані;

має явні ознаки хвороби, що є небезпечним для інших пасажирів автобуса;

порушує правила поведінки в громадських місцях;

вживає алкогольні напої чи наркотики, курить у салоні автобуса.

На сайті міжнародного українського перевізника KLR Bus йдеться, що водій має право відмовити у посадці за відсутності проїзного документа, тобто квитка. Плюс пасажира не пустять у салон, якщо він не надасть повний пакет документів (дійсно для міжнародних перевезень). Інші поширені причини включають:

велику кількість багажу, за який відмовляється доплачувати;

наявність заборонених предметів;

присутність домашньої тварини без переноски;

перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

відсутність вільних місць у салоні (якщо поїздки відбуваються без попереднього бронювання чи купівлі квитків).

Що стосується недозволених предметів, то йдеться про вогнепальну зброю, вибухові матеріали, гострі та різальні предмети, шкідливі хімічні речовини, культурні цінності тощо. Іншими словами, наявність квитка не означає безперешкодне право на проїзд у транспорті.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, певні категорії українців мають право безплатно їздити приміськими поїздами. Пільгові умови поширюються на пенсіонерів, дітей із багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, батьків загиблих військових, захисників України та ін.

Також ми писали, що закон забезпечує осіб з інвалідністю та їхній супровід пільговим (безплатним) проїздом у міському транспорті. Це правило повинні виконувати всі перевізники, незалежно від форми власності. Заборонено відмовляти пільговикам у посадці на рейс.