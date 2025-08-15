Видео
Курсовые колебания — что будет со стоимостью доллара и евро

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 18:15
Курс доллара и евро в Украине — что будет со стоимостью валюты в ближайшее время
Валюта в руках. Фото: НБУ/Flickr

Динамика курсов доллара и евро в Украине формируется многими факторами. Перед покупкой валюты наши граждане проверяют, существует ли возможность определенных геополитических сдвигов, способных всколыхнуть рынок. Денежной единице США мало что угрожает, зато стоимость евро падает/поднимается в зависимости от соотношения в валютной паре с долларом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, чего ожидать от курсов доллара и евро в ближайшее время.

Читайте также:

Что будет с курсом доллара в Украине

По состоянию на 15 августа 2025 года Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 41,45 грн/долл. Показатели не пересекали нижнюю границу 41,08 грн/долл. с апреля, а верхнюю — 42 грн/долл. — с января. Такая стабильность объясняется эффективной монетарной политикой регулятора, в частности курсом управляемой гибкости.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что потенциальных угроз для стоимости американской валюты в ближайшее время не предвидится. Спрос остается на низком уровне (сезонный фактор), а предложение — высокое (благодаря экспорту сельскохозяйственной продукции).

Курсовые колебания — что будет со стоимостью доллара и евро - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"С точки зрения спроса и предложения ничего не может привести к внезапному удорожанию доллара. Однако существует другой важный фактор — результаты переговоров Дональда Трампа с Путиным. Это тот катализатор, что способен повлиять на валютный рынок и пошатнуть стабильность курса в Украине", — констатировал Плотников.

По мнению эксперта, август — хорошее время для покупки валюты, ведь с наступлением осени курс может поймать восходящий тренд. Учитывая показатель, заложенный в государственном бюджете на 2025 год, не стоит надеяться, что в следующем полугодии стоимость доллара так же будет находиться ниже психологического уровня 42 грн/долл.

Чего ждать от курса евро

Европейская валюта укрепилась по отношению к доллару. Именно ее укрепление в паре провоцирует рост курса евро в Украине, поскольку Национальный банк ориентируется на международный рынок и уже имеющийся курс гривна-доллар. В августе 2025 года американская валюта стоит 1,17 долл./евро, из-за чего официальный курс в Украине зафиксировался на уровне 48,44 грн/евро.

Курсовые колебания — что будет со стоимостью доллара и евро - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Экономический эксперт Даниил Монин посоветовал нашим гражданам не ждать резкого удешевления. В паре доллар-евро приближение к паритету не прогнозируется, хотя возможно краткосрочное изменение тенденции. В случае небольшого укрепления доллара стоимость евро может немного упасть.

"Если евро снова начнет укрепляться к доллару, то Нацбанк продолжит держать курс американской валюты ниже 42 грн. А стоимость евро останется в диапазоне 48-49 грн", — отметил специалист.

Подобного мнения придерживается Алексей Плотников. По его словам, в августе евро не будет дешеветь, учитывая усиление экономики ЕС по сравнению с США. Однако с осени возможны противоположные колебания, которые отразятся на показателях в украинских обменниках.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут воспользоваться купюрами доллара крупных номиналов. В обращении остались банкноты 500, 1000, 5 000 и 10 000 долларов, но они по большей части сосредоточены в руках коллекционеров. Расплатиться ими не получится.

Также мы писали, что украинцы могут инвестировать 100 долларов в облигации внутреннего государственного займа. Максимальная доходность гривневых ОВГЗ достигает почти 20%. Их продают банки и брокеры плюс покупка доступна в приложении "Дія".

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
